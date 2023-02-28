Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow "Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников arrow

"Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников

28 февраля 2023 19:32
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
До "z-патриотов" наконец-то начало доходить, что прилететь может в любую точку рф
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

За 28 февраля "неопознанные летающие объекты" успели посетить сразу несколько регионов россии: Адыгею, Туапсе, подмосковный Коломенский район, а также уже традиционные Белгородскую и Брянскую области.

Кроме того, в тот же день было закрыто воздушное пространство над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Минобороны рф объяснило это учениями, однако источники петербургского издания "Фонтанка.ру" сообщили, что ажиотаж поднялся из-за "НЛО", зафиксированого в радиусе 160–200 км от Петербурга.

Читайте также:

Такое количество визитов неопознанных беспилотников за один день изрядно ударило по нервам россиян. Новини.LIVE собрали подборку самых ярких высказываний российских блогеров по поводу произошедшего.

"Нам следует ждать неприятных событий"

Два основных вопроса, которыми задаются "z-патриоты" — почему бездействует российская ПВО и как теперь с этим жить.

"У нас что — военные действия переместились на территорию россии? Ау, Минобороны, вы где? Что происходит?" — задает риторический вопрос российский пропагандист-политолог Владимир Лепехин.

"Не исключено, что нынешний информационный коматоз в зоне противостояния военных россии и Украины — сигнал того, что в ближайшее время нам следует ждать весьма неприятных событий. Очень хочется ошибиться", — приходит он к неутешительному для себя выводу.

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по россії

Его коллега, кремлевский политолог Сергей Марков, настроен не менее пессимистично.

"Власти заявляют, что идут учения. Но никто не верит, что это учения.  Официальным сообщениям, к сожалению, сейчас нет того уровня доверия, которое должно быть и которое было у сводок Совинформбюро", — сетует Марков.

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по россії

"Дождались!"

А вот пропутинская телезвезда Тина Канделаки, уразумев серьезность происходящего, и вовсе впала в истерику.

"Теперь это наша новая реальность? Сколько регионов будет в следующую атаку? У Минобороны есть план защиты наших городов? Кто-то готов дать гарантии безопасности нашим людям?" — в панике спрашивает она.

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по россії

Зато главный нытик "русского мира" Игорь Гиркин на этот раз был лапидарно краток:

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по россії

Образы будущего

Более сдержанные z-блогеры пытаются проанализировать происходящее и погадать на кофейной гуще, что же будет дальше. Прогнозы получаются, опять же, пессимистичные.

"С учетом сегодняшнего заявления Ермака и давнего желания Великобритании найти повод передать Киеву ТЯО (боеголовки для дальнобойных ракет), складывается впечатление, что прощупывалось максимально уязвимое место для нанесения удара", — беспокоится телеграм-канал "Образ будущего".

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по россії

"Канал визионера", в свою очередь, согласен с коллегами из "Образа будущего" и с горечью припоминает российским властям молчание по поводу атаки на белорусский аэродром Мачулищи.

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по россії

"Скажите, когда это кончится???"

А тем временем рядовые российские пользователи вспоминают "красные линии" и стриптиз генерала Матовникова, а также усердно ищут в действиях родимой власти "зраду" — и, что характерно, находят.

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по россії

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по россії

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по россії

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по россії

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

20:00 До весеннего тепла еще далеко: синоптики рассказали о завтрашней погоде

19:50 Российские эксперты объяснили атипичную реакцию экономики рф на международные санкции

19:47 В Одессе и области сменили время комендантского часа: детали

Новина з фото

19:45 "В аду есть отдельное место": новые высказывания Шакиры о расставании с Жераром Пике

Новина з відео

19:33 На антиправительственном митинге в Кишиневе заметили россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:30 Что делать, когда потеряли работу: ТОП-7 шагов к восстановлению после увольнения

19:26 Утрачена надежда на демократию: россия окончательно вышла из договоров Совета Европы

19:19 Шуляк рассказала, сколько времени есть у украинцев подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье

19:16 Известны главные претенденты на "Золотой мяч-2023": есть ли в списке Месси и Мбаппе

Новина з відео

19:06 Киберполиция заблокировала в Украине 18 каналов и групп, посвященных ЧВК "Редан"

Новина з відео

19:33 На антиправительственном митинге в Кишиневе заметили россиян

Новина з відео

19:06 Киберполиция заблокировала в Украине 18 каналов и групп, посвященных ЧВК "Редан"

Новина з відео

18:50 В Киевской области взрывотехники уничтожили обломки российского "шахеда": видео

Новина з відео

18:47 "Профессионализм россиян" в пользу ВСУ: оккупант жалуется, что его собратья сбивают свои же БпЛА

Новина з відео

18:30 Одесские медики будут помогать на деоккупированных территориях Николаевщины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:15 Вода ушла: специалисты массово фиксируют "голые" берега на побережьях девяти стран мира

Новина з відео

15:15 В россии вступились за генерала-стриптизера Матовникова, танцевавшего эротические танцы в душе (ВИДЕО)

Новина з відео

13:46 UNITED24 создали сайт, позволяющий "пройтись" по улицам разрушенных украинских городов

Эксклюзив

13:25 Тимур Мирошниченко в третий раз станет отцом: кого планирует усыновить семья

Новина з відео

13:24 Россияне пытались прорвать украинскую оборону под Сватовым, — Гайдай

18:00 Одни выходят на митинги, другие — глотают языки: как уживаются в Грузии украинцы и россияне

Эксклюзив

17:20 "Крылатая пехота": сможет ли враг провести десантную операцию

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Актуальное по теме

None 28 Февраль 16:15

До весеннего тепла еще далеко: синоптики рассказали о завтрашней погоде

None 28 Февраль 19:50

Российские эксперты объяснили атипичную реакцию экономики рф на международные санкции

None 28 Февраль 19:47

В Одессе и области сменили время комендантского часа: детали

None 28 Февраль 18:23

"В аду есть отдельное место": новые высказывания Шакиры о расставании с Жераром Пике

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB