"Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников

До "z-патриотов" наконец-то начало доходить, что прилететь может в любую точку рф

За 28 февраля "неопознанные летающие объекты" успели посетить сразу несколько регионов россии: Адыгею, Туапсе, подмосковный Коломенский район, а также уже традиционные Белгородскую и Брянскую области.

Кроме того, в тот же день было закрыто воздушное пространство над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Минобороны рф объяснило это учениями, однако источники петербургского издания "Фонтанка.ру" сообщили, что ажиотаж поднялся из-за "НЛО", зафиксированого в радиусе 160–200 км от Петербурга.

Такое количество визитов неопознанных беспилотников за один день изрядно ударило по нервам россиян. Новини.LIVE собрали подборку самых ярких высказываний российских блогеров по поводу произошедшего.

"Нам следует ждать неприятных событий"

Два основных вопроса, которыми задаются "z-патриоты" — почему бездействует российская ПВО и как теперь с этим жить.

"У нас что — военные действия переместились на территорию россии? Ау, Минобороны, вы где? Что происходит?" — задает риторический вопрос российский пропагандист-политолог Владимир Лепехин.

"Не исключено, что нынешний информационный коматоз в зоне противостояния военных россии и Украины — сигнал того, что в ближайшее время нам следует ждать весьма неприятных событий. Очень хочется ошибиться", — приходит он к неутешительному для себя выводу.

Его коллега, кремлевский политолог Сергей Марков, настроен не менее пессимистично.

"Власти заявляют, что идут учения. Но никто не верит, что это учения. Официальным сообщениям, к сожалению, сейчас нет того уровня доверия, которое должно быть и которое было у сводок Совинформбюро", — сетует Марков.

"Дождались!"

А вот пропутинская телезвезда Тина Канделаки, уразумев серьезность происходящего, и вовсе впала в истерику.

"Теперь это наша новая реальность? Сколько регионов будет в следующую атаку? У Минобороны есть план защиты наших городов? Кто-то готов дать гарантии безопасности нашим людям?" — в панике спрашивает она.

Зато главный нытик "русского мира" Игорь Гиркин на этот раз был лапидарно краток:

Образы будущего

Более сдержанные z-блогеры пытаются проанализировать происходящее и погадать на кофейной гуще, что же будет дальше. Прогнозы получаются, опять же, пессимистичные.

"С учетом сегодняшнего заявления Ермака и давнего желания Великобритании найти повод передать Киеву ТЯО (боеголовки для дальнобойных ракет), складывается впечатление, что прощупывалось максимально уязвимое место для нанесения удара", — беспокоится телеграм-канал "Образ будущего".

"Канал визионера", в свою очередь, согласен с коллегами из "Образа будущего" и с горечью припоминает российским властям молчание по поводу атаки на белорусский аэродром Мачулищи.

"Скажите, когда это кончится???"

А тем временем рядовые российские пользователи вспоминают "красные линии" и стриптиз генерала Матовникова, а также усердно ищут в действиях родимой власти "зраду" — и, что характерно, находят.