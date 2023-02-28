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"Це що, наша нова реальність?!": Канделакі, Гіркін і Марков панікують через нальоти безпілотників

28 лютого 2023 19:32
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
До "z-патріотів" почало доходити, що прилетіти може в будь-яку точку рф
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

За 28 лютого "невідомі літаючі об'єкти" встигли відвідати одразу кілька регіонів росії: Адигею, Туапсе, підмосковний Коломенський район, а також уже традиційні Бєлгородську та Брянську області.

Крім того, того ж дня було закрито повітряний простір над Санкт-Петербургом та Ленінградською областю. Міноборони рф пояснило це навчаннями, проте джерела петербурзького видання "Фонтанка.ру" повідомили, що ажіотаж піднявся через "НЛО", зафіксований у радіусі 160-200 км від Петербурга.

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Така кількість візитів невідомих безпілотників за один день неабияк вдарила по нервах росіян. Новини.LIVE зібрали добірку найяскравіших висловлювань російських блогерів з приводу того, що сталося.

"Нам слід чекати на неприємні події"

Два основні питання, які ставлять "z-патріоти" — чому не працює російська ППО і як тепер із цим жити.

"У нас що — військові дії перемістилися на територію росії? Ау, Міноборони, ви де? Що відбувається?" — ставить риторичне запитання російський пропагандист-політолог Володимир Лепехін.

"Не виключено, що нинішній інформаційний коматоз у зоні протистояння військових росії та України — сигнал того, що найближчим часом нам слід чекати на дуже неприємні події. Дуже хочеться помилитися", — приходить він до невтішного для себе висновку.

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по Росії

Його колега, кремлівський політолог Сергій Марков, налаштований не менш песимістично.

"Влада заявляє, що йде навчання. Але ніхто не вірить, що це навчання. Офіційні повідомлення, на жаль, зараз не мають того рівня довіри, який має бути і який мали зведення Радінформбюро", — нарікає Марков.

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по Росії

"Даждалісь!"

А ось пропутинська телезірка Тіна Канделакі, зрозумівши серйозність того, що відбувається, взагалі впала в істерику.

"Тепер це наша нова реальність? Скільки регіонів буде в наступну атаку? Міноборони має план захисту наших міст? Хтось готовий дати гарантії безпеки нашим людям?" — у паніці питає вона.

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по Росії

Зате головний скиглій "русского міра" Ігор Гіркін цього разу був лапідарно стислим:

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по Росії

Образи майбутнього

Більш стримані z-блогери намагаються проаналізувати те, що відбувається, і поворожити на кавовій гущі, що буде далі. Прогнози виходять, знову ж таки, песимістичні.

"З урахуванням сьогоднішньої заяви Єрмака та давнього бажання Великої Британії знайти привід передати Києву ТЯО (боєголовки для далекобійних ракет), складається враження, що прощупувалося максимально вразливе місце для завдання удару", — турбується телеграм-канал "Образ будущего".

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по Росії

"Канал визионера", у свою чергу, згоден із колегами з "Образа будущего" і гірко дорікає російській владі за мовчання з приводу атаки на білоруський аеродром Мачулищі.

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по Росії

"Скажитє, кагда ета кончіцца???"

А тим часом пересічні російські користувачі згадують "червоні лінії" та стриптиз генерала Матовнікова, а також старанно шукають у діях рідної влади зраду — і, що характерно, знаходять.

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по Росії

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по Росії

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по Росії

Реакція російських блогерів на атаку безпілотників по Росії

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