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"Это противоречит международному праву": Небензя жалуется в ООН на украинскую ПВО

23 июня 2023 21:22
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Не дают бомбить Украину: Небензя пожаловался в ООН на украинское ПВО
ЗРК Patriot. Фото: Wikimedia
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Украинские силы противовоздушной обороны не дают бомбить "центры принятия решений", поэтому российские ракеты падают на жилые дома. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН представитель РФ Василий Небензя.

Заседание, посвященное угрозе российского теракта на Запорожской АЭС, прошло в пятницу, 23 июня.

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Выступая на Совбезе ООН, Небензя обвинил Украину в том, что она размещает ПВО в городах якобы "вопреки международному праву".

"Опасностью для украинских городов является то, что в нарушение международного права в них установлены украинские средства ПВО и находятся различные военные объекты, и они тоже становятся целями атаки", — сказал он.

Также Небензя заявил, что украинские власти якобы имитировали ракетный удар по Киеву 16 июня, чтобы произвести впечатление на делегацию лидеров стран Африки, находившихся в тот день с визитом в украинской столице.

"Великобритания и еще многие говорили, что мы тут устраиваем какие-то провокации и во время приезда африканской делегации с мирными предложениями мы якобы совершали какие-то ракетные атаки. Но те, кто там побывал, отрицают, что во время их визита были какие-то ракетные атаки", — заявил он, добавив, что делегация президента ЮАР Сирила Рамафосы отрицала факт российских обстрелов Киева 16 июня.

В ответ представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал слова Небензи "максимально циничными".

Напомним, во время визита африканской делегации в Киев 16 июня в 11.16 были зафиксированы пуски российских ракет "Калибр" с акватории Черного моря. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно, что Россия также атаковала Украину аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал". По данным Командования Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили в Киевской области 12 ракет. К сожалению, из-за ракетного удара в Киевской области пострадали три человека — двое детей и пожилая женщина, которых отбросило ударной волной.

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