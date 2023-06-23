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"Це суперечить міжнародному праву": Небензя скаржиться в ООН на українську ППО

23 червня 2023 21:22
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Не дають бомбити Україну: Небензя поскаржився в ООН на українське ППО
ЗРК Patriot. Фото: Wikimedia
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Українські сили протиповітряної оборони не дають бомбити "центри ухвалення рішень", тому російські ракети падають на житлові дома. Про це заявив на засіданні Радбезу ООН представник РФ Василь Небензя.

Засідання, присвячене загрозі російського теракту на Запорізькій АЕС, відбулося у п’ятницю, 23 червня.

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Виступаючи на Радбезі ООН, Небензя звинуватив Україну в тому, що вона розміщає ППО у містах нібито "всупереч міжнародному праву".

"Небезпекою для українських міст є те, що на порушення міжнародного права в них встановлені українські засоби ППО та знаходяться різні військові об’єкти, і вони теж стають цілями атаки", — сказав він.

Також Небензя заявив, що українська влада нібито імітувала ракетний удар по Києву 16 червня, щоб справити враження на делегацію лідерів країн Африки, які того дня перебували з візитом в українській столиці.

"Велика Британія і ще багато хто говорили, що тут робимо якісь провокації і під час приїзду африканської делегації з мирними пропозиціями ми нібито вчиняли якісь ракетні атаки. Але ті, хто там побував, заперечують, що під час їхнього візиту були якісь ракетні атаки", — заявив він, додавши, що делегація президента ПАР Сіріла Рамафоси заперечувала факт російських обстрілів Києва 16 червня.

У відповідь представник України в ООН Сергій Кислиця назвав слова Небензі "максимально цинічними".

Нагадаємо, під час візиту африканської делегації до Києва 16 червня об 11:16 були зафіксовані пуски російських ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. По всій території України була оголошена повітряна тривога.

Пізніше стало відомо, що Росія також атакувала Україну аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал". За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили на Київщині 12 ракет. На жаль, через ракетний удар в Київській області постраждало троє людей — двоє дітей та літня жінка, яких відкинуло ударною хвилею.

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