"Это то, что придает нам уверенность": Зеленский поблагодарил Европу и США за военную помощь
Президент Украины Владимир Зеленский и обратился к украинцам в конце 390-го дня войны. В частности, он поблагодарил партнеров Европы и США, которые помогают Украине.
Подходящее видео Зеленский опубликовал в своем Telegram.
-
Украинцы запустили флешмоб в поддержку девушки на скакалке, на которую напала пожилая женщина
-
У путина есть двойники и на это указывают некоторые факторы, — СМИ
-
Променяли спортивную карьеру на шоу-бизнес: звезды с медалями на полке
-
МИД Украины опроверг очередную ложь путина о "зерновых коридорах"
-
Пробки в Киеве: столица "на паузе" глазами Новини.LIVE
-
Зеленский обсудил с премьером Нидерландов "формулу мира"
-
россия возбудила уголовное дело против судей Международного уголовного суда
-
На войне в Украине погиб чешский доброволец
-
Зеленский провел переговоры с канцлером Австрии: что обсуждали
-
В мире быстро исчезают горные леса: учёные назвали причины
Обращение президента
"У нас сегодня есть несколько важных решений, прежде всего оборонных", — отметил Зеленский.
Он рассказал, что европейские партнеры согласовали общий план, чтобы ускорить поставки снарядов нашей артиллерии. Вес этого решения - 2 миллиарда евро. Предусмотрены как неотложные поставки, так и производство боеприпасов.
"Это стратегический шаг. То, что придает уверенности в нашем единстве, в неизменяемом движении к победе над государством-террористом. Спасибо всем нашим партнерам в Европе! Всем, кто действительно заинтересован, чтобы Европа была сильной и свободной", — поблагодарил глава государства.
Также он упомянул и о новом оборонном пакете от Соединенных Штатов. Объем – 350 миллионов долларов.
"Это ракеты для "Хаймарсов", артиллерийские и другие боеприпасы – все, что действительно необходимо, чтобы поддержать наших воинов. Спасибо Президенту Байдену, Конгрессу и всем американцам!", - сказал Зеленский.
Напомним, 20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 350 миллионов долларов.
Новый пакет помощи для Украины включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера и другое.