"Это то, что придает нам уверенность": Зеленский поблагодарил Европу и США за военную помощь

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и обратился к украинцам в конце 390-го дня войны. В частности, он поблагодарил партнеров Европы и США, которые помогают Украине.

Подходящее видео Зеленский опубликовал в своем Telegram.

Обращение президента

"У нас сегодня есть несколько важных решений, прежде всего оборонных", — отметил Зеленский.



Он рассказал, что европейские партнеры согласовали общий план, чтобы ускорить поставки снарядов нашей артиллерии. Вес этого решения - 2 миллиарда евро. Предусмотрены как неотложные поставки, так и производство боеприпасов.



"Это стратегический шаг. То, что придает уверенности в нашем единстве, в неизменяемом движении к победе над государством-террористом. Спасибо всем нашим партнерам в Европе! Всем, кто действительно заинтересован, чтобы Европа была сильной и свободной", — поблагодарил глава государства.



Также он упомянул и о новом оборонном пакете от Соединенных Штатов. Объем – 350 миллионов долларов.

"Это ракеты для "Хаймарсов", артиллерийские и другие боеприпасы – все, что действительно необходимо, чтобы поддержать наших воинов. Спасибо Президенту Байдену, Конгрессу и всем американцам!", - сказал Зеленский.

Напомним, 20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 350 миллионов долларов.

Новый пакет помощи для Украины включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера и другое.