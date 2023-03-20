"Це те, що додає нам впевненості": Зеленський подякував Європі та США за військову допомогу
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 390 дня війни. Зокрема, він подякував партнерам Європи та США, які допомагають Україні.
Відповідне відео Зеленський опублікував у своєму Telegram.
-
Фонд держмайна посилює безпеку даних: деталі
-
У Криму чутно вибухи та постріли: що відомо
-
Українці запустили флешмоб на підтримку дівчини на скакалці, на яку напала жінка похилого віку
-
путін має двійників і на це вказують деякі фактори, — ЗМІ
-
Проміняли спортивну кар'єру на шоу-бізнес: зірки з медалями на полиці
-
МЗС України спростувало чергову брехню путіна про "зернові коридори"
-
Затори в Києві: столиця "на паузі" очима Новини.LIVE
-
Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів "формулу світу"
-
росія відкрила карну справу проти суддів Міжнародного кримінального суду
-
На війні в Україні загинув чеський доброволець
Звернення президента
"Маємо сьогодні кілька важливих рішень, передусім оборонних", — зазначив Зеленський.
Він розповів, що європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення — 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів.
"Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною", — подякував глава держави.
Також він згадав і про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Обсяг — 350 мільйонів доларів.
"Це ракети для "Хаймарсів", артилерійські та інші боєприпаси – усе, що дійсно необхідне, щоб підтримати наших воїнів. Дякую Президенту Байдену, Конгресу й усім американцям!", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, 20 березня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 350 мільйонів доларів.
Новий пакет допомоги для України містить додаткові боєприпаси для наданих США реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, а також боєприпаси для Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше.