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Этой ночью оккупанты атаковали энергообъекты в четырех областях, — Галущенко

11 апреля 2024 07:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Этой ночью оккупанты атаковали энергообъекты в четырех областях, — Галущенко
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупационная армия России в ночь на 11 апреля нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены энергообъекты в Харьковской, Львовской, Запорожской и Киевской областях.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

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Галущенко рассказал, что этой ночью оккупанты снова атаковали нашу энергетическую инфраструктуру.

"Атакованные объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. В настоящее время энергетики уже работают над устранением последствий", — говорится в сообщении министра.

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Скриншот сообщения Германа Галущенко

Напомним, этой ночью российские захватчики нанесли 10 ударов по объектам критической инфраструктуры Харькова и области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что есть проблемы со светом.

Ситуация в городе остается критической. По состоянию на 5 апреля в городе и прилегающих районах было обесточено 500 тыс. абонентов.

Ранее 7 апреля Галущенко рассказал, что в последнее время российские войска активизировали удары по энергетической инфраструктуре. Однако даже при отрицательном сценарии всю генерацию мы не потеряем.

Герман Галущенко
электроэнергия
россияне
обстрелы
энергосистема
война в Украине

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