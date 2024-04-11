Этой ночью оккупанты атаковали энергообъекты в четырех областях, — Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: УНИАН

Оккупационная армия России в ночь на 11 апреля нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены энергообъекты в Харьковской, Львовской, Запорожской и Киевской областях.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

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Галущенко рассказал, что этой ночью оккупанты снова атаковали нашу энергетическую инфраструктуру.

"Атакованные объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. В настоящее время энергетики уже работают над устранением последствий", — говорится в сообщении министра.

Скриншот сообщения Германа Галущенко

Напомним, этой ночью российские захватчики нанесли 10 ударов по объектам критической инфраструктуры Харькова и области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что есть проблемы со светом.

Ситуация в городе остается критической. По состоянию на 5 апреля в городе и прилегающих районах было обесточено 500 тыс. абонентов.

Ранее 7 апреля Галущенко рассказал, что в последнее время российские войска активизировали удары по энергетической инфраструктуре. Однако даже при отрицательном сценарии всю генерацию мы не потеряем.