Этой ночью враг может нанести удар по Днепропетровщине, — РВА
По Днепропетровской области российские оккупанты могут нанести артиллерийский удар в ночь на 10 апреля.
Об этом сообщает глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram.
"Внимание, активность вражеской артиллерии. Находитесь в безопасных местах" , — написал чиновник.
В Никопольском районе объявлена воздушная тревога.
Отмечается, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет информации об отбое.
Напомним, оккупанты обстреляли Дружковку "Смерчами", ранены два человека. Также повреждены восемь домовладений в частном секторе города.