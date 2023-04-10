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Этой ночью враг может нанести удар по Днепропетровщине, — РВА

10 апреля 2023 02:48
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Россияне могут нанести удар по Днепропетровской области из артиллерии. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

По Днепропетровской области российские оккупанты могут нанести артиллерийский удар в ночь на 10 апреля.

Об этом сообщает глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram.

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"Внимание, активность вражеской артиллерии. Находитесь в безопасных местах" , — написал чиновник.

В Никопольском районе объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет информации об отбое.

Напомним, оккупанты обстреляли Дружковку "Смерчами", ранены два человека. Также повреждены восемь домовладений в частном секторе города.

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