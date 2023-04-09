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Окупанти обстріляли Дружківку "Смерчами": з'явилися деталі

9 квітня 2023 21:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Наслідки обстрілів Дружківки 5 червня 2022 року. Фото: AFP
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Внаслідок обстрілу міста Дружківка Донецької області 9 квітня поранені двоє людей. Також пошкоджені вісім домоволодінь у приватному секторі міста.

Про це повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, пише "Суспільне".

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Деталі

"9 квітня 2023 року окупанти обстріляли м. Дружківку. За попередніми даними, обстріл здійснено з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Від ворожої атаки зазнали поранень дві цивільні особи – 56-річна жінка та 60-річний чоловік. Також пошкоджено близько 8 приватних домоволодінь", — розповіла речниця.

За її словами, поранених мешканців Дружківки доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Як повідомили в обласній прокуратурі, за фактом обстрілу Дружківки розпочато провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляв, що 9 квітня окупанти цинічно обстріляли Дружківку

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