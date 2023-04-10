Цієї ночі ворог може завдати удар по Дніпропетровщині, — РВА

Росіяни можуть завдати удару по Дніпропетровській області з артилерії. Фото: google.com

По Дніпропетровській області російські окупанти можуть завдати артилерійського удару в ніч на 10 квітня.

Про це повідомляє глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко в Telegram.

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"Увага, активність ворожої артилерії. Перебувайте в безпечних місцях", — написав посадовець.

У Нікопольському районі оголошена повітряна тривога.

Зазначається, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде інформації про відбій.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Дружківку "Смерчами", поранені двоє людей. Також пошкоджені вісім домоволодінь у приватному секторі міста.