Цієї ночі ворог може завдати удар по Дніпропетровщині, — РВА
По Дніпропетровській області російські окупанти можуть завдати артилерійського удару в ніч на 10 квітня.
Про це повідомляє глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко в Telegram.
"Увага, активність ворожої артилерії. Перебувайте в безпечних місцях", — написав посадовець.
У Нікопольському районі оголошена повітряна тривога.
Зазначається, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде інформації про відбій.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Дружківку "Смерчами", поранені двоє людей. Також пошкоджені вісім домоволодінь у приватному секторі міста.