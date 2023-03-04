В Украине могут объявить целевую мобилизацию — что это

Такие люди будут вовлечены в ликвидацию последствий боевых действий

В период общей мобилизации, кроме участия в боевых действиях, некоторые граждане могут привлекаться к целевой мобилизации. Такие граждане будут помогать ликвидировать последствия боевых действий.

Об этом информирует Chas News.

Кто подпадает под целевую мобилизацию

Как известно, приобщиться к людям, которые будут восстанавливать страну, можно добровольно, однако власти могут обьявить целевую мобилизацию. Впервые понятие целевой мобилизации появилось в Кодексе гражданской защиты в 2012 году. Она может производиться с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера государственного уровня и их последствий.

Прежде всего, к ликвидации последствий войны будут привлекать силы гражданской защиты, которым будут помогать пожарно-спасательные, аварийно-спасательные службы и другие подразделения.

При необходимости к восстановлению страны привлекут и трудоспособное население, все это будет происходить по добровольному согласию. Это трудоспособные лица, не подлежащие призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений на работу в условиях военного положения.

Что будут делать мобилизованные

Те, кто подпадали под целевую мобилизацию будут выполнять ряд работ, направленных на ликвидацию последствий военных действий. Также они будут принимать меры по объектам критической инфраструктуры. Им также придется определять населенные пункты и территории, которые нуждаются в проведении гуманитарного разминирования.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что из-за больших потерь россияне готовят новую волну "мобилизации" в Горловке.