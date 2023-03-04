Через масштабні втрати росіяни готують нову хвилю "мобілізації" в Горлівці, — Генштаб

Окупанти надіслали письмові вказівки керівникам навчальних закладів Горлівки щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження

Через масштабні втрати в живій силі, окупанти продовжують проводити приховану "мобілізацію". Зокрема, розпочати призов планують у Горлівці вже з 5 березня.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Прихована мобілізація в Горлівці

"З метою поповнення масштабних втрат в живій силі, противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема, в Горлівці Донецької області, з 5 березня планується розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав російських окупаційних військ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всім керівникам навчальних закладів надано письмову вказівку від російської окупаційної адміністрації щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила документ, що росія готується до масової мобілізації студентів. Для цього створюються так звані "дільниці оповіщення", які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання.

Додамо, раніше представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що подальша мобілізація в росії ще більше виснажить її. Якщо країна-агресор продовжить новий етап мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля.