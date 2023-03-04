В Україні можуть оголосити цільову мобілізацію — що це

Такі люди будуть залучені до ліквідації наслідків бойових дій

У період загальної мобілізації, окрім участі в бойових діях, деякі громадяни можуть залучатися до цільової мобілізації. Такі громадяни будуть допомагати ліквідовувати наслідки бойових дій.

Про це інформує Chas News.

Хто підпадає під цільову мобілізацію

Як відомо, наразі долучитися до людей, які відбудовуватимуть країну, можна добровільно, проте влада може розпочати цільову мобілізацію. Уперше поняття цільової мобілізації з'явилося в Кодексі цивільного захисту у 2012 році. Вона може проводитися з метою ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру державного рівня та їхніх наслідків.

Насамперед до ліквідації наслідків війни залучатимуть сили цивільного захисту, яким допомагатимуть пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні служби та інші підрозділи.

За потреби, до відновлення країни залучать і працездатне населення, все це відбуватиметься за добровільною згодою. Це працездатні особи, які не підлягають призову на військову службу, які за віком та станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану.

Що робитимуть мобілізовані

Ті, хто підпадають під цільову мобілізацію будуть виконувати ряд робіт, спрямованих на ліквідацію наслідків воєнних дій. Також вони вживатимуть заходів щодо об'єктів критичної інфраструктури. Їм також доведеться визначати населені пункти і території, які потребують проведення гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що через великі втрати росіяни готують нову хвилю "мобілізації" в Горлівці.