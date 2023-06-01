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Цена жизни гражданских: сколько РФ заплатила за сегодняшнюю ракетную атаку на столицу

1 июня 2023 14:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Цена жизни гражданских: сколько РФ заплатила за сегодняшнюю ракетную атаку на столицу
Последствия российских обстрелов в Деснянском районе столицы. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, в Международный день защиты детей, российские террористы пытались в очередной раз обстрелять территорию Украины. В ночь на 1 июня РФ выпустила по Киеву 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К". Украинские силы ПВО сбили все 10 ракет.

О стоимости одной российской атаки сообщает Military Media Center.

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Отмечается, что одна ракета "Искандер-М" стоит до 2 млн долларов США, стоимость ракеты "Искандер-К" составляет до 1 млн долларов США.

"То есть российские оккупанты только на одну ночную атаку на столицу Украины выбросили до 17 млн. долларов. И единственным "результатом", которого они достигли, стала смерть украинского ребенка от обломков боеприпаса! В Международный день защиты детей!" – написали в Military Media Center.

Напомним, Офис Генерального прокурора Украины подвел итоги, сколько всего украинских детей пострадало от рук российских оккупантов. Отмечается почти три тысячи российских преступлений против маленьких украинцев.

Ранее мы писали, оккупанты совершили очередной ракетный обстрел столицы. В Деснянском районе Киева погибли две женщины и девятилетняя девочка. Маленькая украинка стала жертвой войны в Международном дне защиты детей. Жестокость россиян никого не удивляет. Но гибель девочки шокировала многих.

Добавим, в Киеве из-за гибели детей в Деснянском районе были отменены все торжества ко Дню защиты детей. Укрпочта упразднила праздничную презентацию специальной детской марки.

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