Ціна життя цивільних: скільки РФ заплатила за сьогоднішню ракетну атаку на столицю

Наслідки російського обстрілу в Деснянському районі столиці. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, російські терористи намагались вчергове обстріляти територію України. У ніч проти 1 червня РФ випустила по Києву 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К". Українські сили ППО збили усі 10 ракет.

Про вартість однієї російської атаки повідомляє Military Media Center.

Читайте також:

Скільки коштують злочини РФ

Зазначається, що одна ракета "Іскандер-М" коштує до 2 млн. доларів США, вартість ракети "Іскандер-К" складає до 1 млн. доларів США.

"Тобто російські окупанти лише на одну нічну атаку на столицю України викинули до 17 млн. доларів. І єдиним "результатом", якого вони досягли, стала смерть української дитини від уламків боєприпасу! У Міжнародний день захисту дітей!" — написали в Military Media Center.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора України підбив підсумки, скільки всього український дітей постраждало від рук російських окупантів. Зазначається про майже три тисячі російських злочинів проти маленьких українців.

Раніше ми писали, окупанти здійснили черговий ракетний обстріл столиці. У Деснянському районі Києва загинули дві жінки та дев'ятирічна дівчинка. Маленька українка стала жертвою війни в Міжнародний день захисту дітей. Жорстокість росіян нікого не дивує. Але загибель дівчинки шокувала багатьох.

Додамо, у Києві через загибель дітей у Деснянському районі були скасовані усі урочистості до Дня захисту дітей. Укрпошта скасувала святкову презентацію спеціальної дитячої марки.