Турция предлагает мирный план для Украины и России с "заморозкой" конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: ОП

Турция представила новый план мирного урегулирования для Украины и России. Он предполагает приостановку конфликта и отказ от использования ядерного оружия.

Об этом сообщило издание "Нова-Европа" в четверг, 11 апреля.

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В сообщении говорится, что мирный план, цель которого "заморозить" войну, инициирован и продвигается при содействии президента Турции Реджепа Эрдогана.

По предоставленной информации текст проекта договора направлен всем заинтересованным сторонам: Турции, России и Украине. Он основывается на результатах первых переговоров в Стамбуле и включает некоторые положения с мая 2022 года. Сообщается, что мирная инициатива может получить поддержку европейских политиков и предлагается к рассмотрению странам Глобального Юга.

Издание "Новая-Европа" сообщило, что проект договора включает следующие ключевые положения:

Взаимное обязательство США и России не использовать ядерное оружие ни в коем случае и возобновление договора о стратегических ограничениях вооружений (СНВ-3) без возможности одностороннего выхода из него.

Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны, которое может привести к дестабилизации правительства.

"Заморозка" войны вдоль существующей линии фронта.

Проведение референдумов в 2040 году: общеукраинский референдум по внешнеполитическому курсу и референдумам под международным контролем на аннексированных Россией территориях.

Гарантия нейтрального статуса Украины до 2040 года.

Обмен пленными по принципу "всех на всех".

Отсутствие возражений со стороны России относительно вступления Украины в Евросоюз.

"Новая-Европа" выражает сомнения в возможности принятия этого проекта, отмечая, что это уже девятая попытка подобного рода.

Украинская "формула мира", разработанная в 2022 году, содержит 10 пунктов, многие из которых не совпадают с проектом Турции. В частности, она предполагает вывод русских войск и официальное окончание войны. Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году определил два основных условия для мира: возвращение контроля над государственной границей и вывод российских войск с территории Украины. Для поддержки украинской формулы мира уже организовано несколько саммитов, следующий из которых состоится в Швейцарии в июне.

Напомним, что в преддверии полномасштабной войны Зеленский пытался заключить мирное соглашение с Путиным.

Ранее мы писали, что Зеленский заявлял, что от 2024 года будет зависеть формат окончания войны против российских оккупантов.