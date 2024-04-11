Туреччина пропонує мирний план для України та Росії із "заморожуванням" конфлікту
Туреччина запропонувала новий план мирного врегулювання для України та Росії. Він передбачає призупинення конфлікту та відмову від використання ядерної зброї.
Про це повідомило видання "Нова-Європа" у четвер, 11 квітня.
Що передбачає новий план мирного врегулювання війни в Україні
У повідомлені йдеться, що мирний план, який має на меті "заморозити" війну, ініційований та просувається за сприяння президента Туреччини Реджепа Ердогана.
За наданою інформацією, текст проєкту договору надіслано всім зацікавленим сторонам: Туреччині, Росії та Україні. Він базується на результатах перших переговорів у Стамбулі та включає деякі положення з травня 2022 року. Повідомляється, що мирна ініціатива може отримати підтримку від європейських політиків та пропонується до розгляду країнам Глобального Півдня.
Видання "Нова-Європа" повідомило, що проєкт договору включає такі ключові положення:
- Взаємне зобов’язання США та Росії не використовувати ядерну зброю під жодними обставинами та відновлення договору про стратегічні обмеження озброєнь (СНО-3) без можливості одностороннього виходу з нього.
- Заборона на будь-яке втручання у внутрішні справи іншої країни, яке може призвести до дестабілізації уряду.
- "Замороження" війни уздовж існуючої лінії фронту.
- Проведення референдумів у 2040 році: загальноукраїнський референдум щодо зовнішньополітичного курсу та референдуми під міжнародним контролем на анексованих Росією територіях.
- Гарантії нейтрального статусу України до 2040 року.
- Обмін полоненими за принципом "всіх на всіх".
- Відсутність заперечень з боку Росії щодо вступу України до Євросоюзу.
"Нова-Європа" висловлює сумніви щодо можливості ухвалення цього проєкту, зазначаючи, що це вже дев’ята спроба подібного роду.
Українська "формула миру", розроблена у 2022 році, містить 10 пунктів, багато з яких не збігаються з проєктом Туреччини. Зокрема, вона передбачає виведення російських військ та офіційне закінчення війни. Президент України Володимир Зеленський у 2023 році визначив дві основні умови для миру: повернення контролю над державним кордоном та виведення російських військ з території України. Для підтримки української формули миру вже було організовано кілька самітів, наступний з яких відбудеться у Швейцарії у червні.
Нагадаємо, що напередодні повномасштабної війни Зеленський намагався укласти мирну угоду з Путіним.
Раніше ми писали, що Зеленський заявляв, що від 2024 року буде залежати формат закінчення війни проти російських окупантів.
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