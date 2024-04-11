Туреччина пропонує мирний план для України та Росії із "заморожуванням" конфлікту

Президент України Володимир Зеленський та президент Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: ОП

Туреччина запропонувала новий план мирного врегулювання для України та Росії. Він передбачає призупинення конфлікту та відмову від використання ядерної зброї.

Про це повідомило видання "Нова-Європа" у четвер, 11 квітня.

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У повідомлені йдеться, що мирний план, який має на меті "заморозити" війну, ініційований та просувається за сприяння президента Туреччини Реджепа Ердогана.

За наданою інформацією, текст проєкту договору надіслано всім зацікавленим сторонам: Туреччині, Росії та Україні. Він базується на результатах перших переговорів у Стамбулі та включає деякі положення з травня 2022 року. Повідомляється, що мирна ініціатива може отримати підтримку від європейських політиків та пропонується до розгляду країнам Глобального Півдня.

Видання "Нова-Європа" повідомило, що проєкт договору включає такі ключові положення:

Взаємне зобов’язання США та Росії не використовувати ядерну зброю під жодними обставинами та відновлення договору про стратегічні обмеження озброєнь (СНО-3) без можливості одностороннього виходу з нього.

Заборона на будь-яке втручання у внутрішні справи іншої країни, яке може призвести до дестабілізації уряду.

"Замороження" війни уздовж існуючої лінії фронту.

Проведення референдумів у 2040 році: загальноукраїнський референдум щодо зовнішньополітичного курсу та референдуми під міжнародним контролем на анексованих Росією територіях.

Гарантії нейтрального статусу України до 2040 року.

Обмін полоненими за принципом "всіх на всіх".

Відсутність заперечень з боку Росії щодо вступу України до Євросоюзу.

"Нова-Європа" висловлює сумніви щодо можливості ухвалення цього проєкту, зазначаючи, що це вже дев’ята спроба подібного роду.

Українська "формула миру", розроблена у 2022 році, містить 10 пунктів, багато з яких не збігаються з проєктом Туреччини. Зокрема, вона передбачає виведення російських військ та офіційне закінчення війни. Президент України Володимир Зеленський у 2023 році визначив дві основні умови для миру: повернення контролю над державним кордоном та виведення російських військ з території України. Для підтримки української формули миру вже було організовано кілька самітів, наступний з яких відбудеться у Швейцарії у червні.

Нагадаємо, що напередодні повномасштабної війни Зеленський намагався укласти мирну угоду з Путіним.

Раніше ми писали, що Зеленський заявляв, що від 2024 року буде залежати формат закінчення війни проти російських окупантів.