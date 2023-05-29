Перехват ГУР - оккупант жалуется на войну в Укарине

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Главное управление разведки перехватило очередной разговор оккупанта с женой. По его словам, на фронте все плохо, стреляют отовсюду.

Об этом сообщает ГУР.

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Перехваченный разговор

— Я тебе как есть так и говорю, никаких иллюзиями тут не пахнет. Никакими иллюзиями, ничего тут хорошего в общем, я тебе сказал у нас и коптеры летают, воги сбрасывают. Особенно там дальше, где ребят поселили. Минометы бьют и мины тут. И наши, и не наши, как я понимаю, непонятно где лежат. То есть тут плохо совсем все. Ну не так уже хорошо, вот. И всякие случай разные так что, возможны, поэтому. Я конечно буду аккуратнее бегать.

— Пока все хорошо у ваших отделений, взводов?

— Все хорошо у ваших отделений, взводов?

— Нет, не все хорошо.

— Никто не погиб?

— Погиб.

— Да ладно, зай.

Напомним, что российский оккупант просит родителей выслать ему деньги из-за отсутствия обеспечения. Он жалуется, что у солдат совсем ничего нет.

Оккупант сказал родителям, что пока не сможет взять отпуск. Он также рассказал о ситуации на фронте, когда военному РФ "прилетела" в голову мина. Захватчик просит у родителей денег, ведь не имеет даже еды.