Перехоплення ГУР - окупант скаржиться на війну в Укарині

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки перехопило чергову розмову окупанта із дружиною. За його словами, на фронті все погано, стріляють звідусіль.

Про це повідомляє ГУР .

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Перехоплена розмова

— Я тобі як є, так і кажу, ніякими ілюзіями тут не пахне. Жодними ілюстраціями, нічого тут хорошого загалом, я тобі сказав у нас і коптери літають, воги скидають. Особливо там, де хлопців поселили. Міномети б'ють і міни тут. І наші, і не наші, як я розумію, незрозуміло, де лежать. Тобто тут погано все. Ну не так добре, ось. І всякі різні випадки так що, можливі, тому. Я звичайно буду акуратніше бігати.

— Поки що все добре у ваших відділень, взводів?

— Все гаразд у ваших відділень, взводів?

— Ні, не все добре.

— Ніхто не загинув?

— Загинув.

— Та ладно, зай.

Нагадаємо, що російський окупант просить батьків надіслати йому гроші через відсутність забезпечення. Він скаржиться, що в солдатів нічого немає.

Окупант сказав батькам, що поки що не зможе взяти відпустку. Він також розповів про ситуацію на фронті, коли військовому РФ "прилетіла" на думку міна. Загарбник просить батьків грошей, адже не має навіть їжі.