"У нас ни еды, ничего нет": оккупант просит родителей выслать ему деньги

Российский оккупант с оружием. Фото: росСМИ

Российский оккупант просит родителей выслать ему деньги из-за отсутствия обеспечения. Он жалуется, что у солдат совсем ничего нет.

Очередной перехват оккупантов опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Оккупант сказал родителям, что пока не сможет взять отпуск. Он также рассказал о ситуации на фронте, когда военному РФ "прилетела" в голову мина. Захватчик просит у родителей денег, ведь не имеет даже еды.

Перехваченный разговор оккупанта:

— Мам, привет, это Андрей, — оккупант.

— Привет, — мать оккупанта.

— Живой, нормально все, — сказал военный РФ.

— Все нормально, Андрей? — спросила мать.

— Да, живой, — оккупант.

— Живой и слава Богу, как дела у вас там? — мать.

— Нормально. Сашка как? Нормально Все? — спросил военный РФ.

— Не звонил, — мать оккупанта.

— Короче пока меня не ждите в отпуск, — оккупант.

— Почему? — мать.

— Потом, не по телефону. Я только вон пришел со штурма, — российский военный.

— П**дец нах*й, — отец оккупанта.

— У Сашки короче, мне сказали, там в Кременном связи нету, так что за Сашку не переживайте, ничего с ним там не будет. Мы их откинули, — сказал военный РФ.

— Да? Блин, ясно, — отец.

— Вон в одного мина прилетела прям в голову, — оккупант.

— Да *б твою мать, — отец.

— Короче я не знаю. Пап перекинь, пожалуйста, Оле. Сколько там денег осталось? У нас ни еды, ничего опять нету. Ни сигарет, ничего не присылают, — жалуется оккупант.

— Тыщь 5 наверное, — отец.

— Вот, скинь, ладно? — оккупант.

Напомним, 25 мая украинская разведка обнародовала очередной перехваченный разговор оккупантов. Российский военный ехал в Воронеж, а приехал на первую линию фронта.

Также мы писали, что украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта, где он хвастается своей жене, как он жестоко пытает и убивает украинских военных. Захватчик гордится своими бесчеловечными поступками.

Добавим, оккупанты отказываются "выдвигаться" на передовую даже под страхом получить "статью". Также россияне жалуются на дефицит вооружения и множество раненых солдат.