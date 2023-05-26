Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "У нас ни еды, ничего нет": оккупант просит родителей выслать ему деньги arrow

"У нас ни еды, ничего нет": оккупант просит родителей выслать ему деньги

26 мая 2023 20:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"У нас ни еды, ничего нет": оккупант просит родителей выслать ему деньги
Российский оккупант с оружием. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский оккупант просит родителей выслать ему деньги из-за отсутствия обеспечения. Он жалуется, что у солдат совсем ничего нет.

Очередной перехват оккупантов опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины.

Читайте также:

О чем говорил оккупант

Оккупант сказал родителям, что пока не сможет взять отпуск. Он также рассказал о ситуации на фронте, когда военному РФ "прилетела" в голову мина. Захватчик просит у родителей денег, ведь не имеет даже еды. 

Перехваченный разговор оккупанта:

— Мам, привет, это Андрей, — оккупант.

— Привет, — мать оккупанта.

— Живой, нормально все, — сказал военный РФ.

— Все нормально, Андрей? — спросила мать.

— Да, живой, — оккупант.

— Живой и слава Богу, как дела у вас там? — мать.

— Нормально. Сашка как? Нормально Все? — спросил военный РФ.

— Не звонил, — мать оккупанта.

— Короче пока меня не ждите в отпуск, — оккупант.

— Почему? — мать.

— Потом, не по телефону. Я только вон пришел со штурма, — российский военный.

— П**дец нах*й, — отец оккупанта.

— У Сашки короче, мне сказали, там в Кременном связи нету, так что за Сашку не переживайте, ничего с ним там не будет. Мы их откинули, — сказал военный РФ.

— Да? Блин, ясно, — отец.

— Вон в одного мина прилетела прям в голову, — оккупант.

— Да *б твою мать, — отец.

— Короче я не знаю. Пап перекинь, пожалуйста, Оле. Сколько там денег осталось? У нас ни еды, ничего опять нету. Ни сигарет, ничего не присылают, — жалуется оккупант.

— Тыщь 5 наверное, — отец.

— Вот, скинь, ладно? — оккупант.

Напомним, 25 мая украинская разведка обнародовала очередной перехваченный разговор оккупантов. Российский военный ехал в Воронеж, а приехал на первую линию фронта.

Также мы писали, что украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта, где он хвастается своей жене, как он жестоко пытает и убивает украинских военных. Захватчик гордится своими бесчеловечными поступками.

Добавим, оккупанты отказываются "выдвигаться" на передовую даже под страхом получить "статью". Также россияне жалуются на дефицит вооружения и множество раненых солдат.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас