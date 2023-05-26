"У нас ни еды, ничего нет": оккупант просит родителей выслать ему деньги
Российский оккупант просит родителей выслать ему деньги из-за отсутствия обеспечения. Он жалуется, что у солдат совсем ничего нет.
Очередной перехват оккупантов опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины.
О чем говорил оккупант
Оккупант сказал родителям, что пока не сможет взять отпуск. Он также рассказал о ситуации на фронте, когда военному РФ "прилетела" в голову мина. Захватчик просит у родителей денег, ведь не имеет даже еды.
Перехваченный разговор оккупанта:
— Мам, привет, это Андрей, — оккупант.
— Привет, — мать оккупанта.
— Живой, нормально все, — сказал военный РФ.
— Все нормально, Андрей? — спросила мать.
— Да, живой, — оккупант.
— Живой и слава Богу, как дела у вас там? — мать.
— Нормально. Сашка как? Нормально Все? — спросил военный РФ.
— Не звонил, — мать оккупанта.
— Короче пока меня не ждите в отпуск, — оккупант.
— Почему? — мать.
— Потом, не по телефону. Я только вон пришел со штурма, — российский военный.
— П**дец нах*й, — отец оккупанта.
— У Сашки короче, мне сказали, там в Кременном связи нету, так что за Сашку не переживайте, ничего с ним там не будет. Мы их откинули, — сказал военный РФ.
— Да? Блин, ясно, — отец.
— Вон в одного мина прилетела прям в голову, — оккупант.
— Да *б твою мать, — отец.
— Короче я не знаю. Пап перекинь, пожалуйста, Оле. Сколько там денег осталось? У нас ни еды, ничего опять нету. Ни сигарет, ничего не присылают, — жалуется оккупант.
— Тыщь 5 наверное, — отец.
— Вот, скинь, ладно? — оккупант.
Напомним, 25 мая украинская разведка обнародовала очередной перехваченный разговор оккупантов. Российский военный ехал в Воронеж, а приехал на первую линию фронта.
Также мы писали, что украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта, где он хвастается своей жене, как он жестоко пытает и убивает украинских военных. Захватчик гордится своими бесчеловечными поступками.
Добавим, оккупанты отказываются "выдвигаться" на передовую даже под страхом получить "статью". Также россияне жалуются на дефицит вооружения и множество раненых солдат.