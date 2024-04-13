Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В 47-й бригаде показали работу БМП Bradley на поле боя под Авдеевкой arrow

В 47-й бригаде показали работу БМП Bradley на поле боя под Авдеевкой

13 апреля 2024 19:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В 47-й бригаде показали работу БМП Bradley на поле боя под Авдеевкой
Работа БМП Bradley под Авдеевкой. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали работу боевой машины пехоты Bradley. Она эффективно отработала по российским оккупантам под Авдеевкой Донецкой области.

Видео опубликовала бригада в Telegram в субботу, 13 апреля.

Читайте также:

БМП Bradley на поле боя под Авдеевкой

"Машина, которая демонстрирует свою потрясающую боевую эффективность. Bradley — это не просто БМП, которая доставляет бойцов к позициям", — говорится в сообщении.

По словам бойцов, БМП обнаруживает, уничтожает цели и обеспечивает мощную огневую мощь для поддержки пехоты. Военные говорят, что Bradley — это машина, которую уважают бойцы 47-й отдельной механизированной бригады, а враги — боятся и ненавидят.

Напомним, украинские пограничники продолжают профессионально уничтожать российских оккупантов. Они показали эффектную работу по противнику в Харьковской области.

Также украинские бойцы показали, как выполнили целый ряд точных ударов по складам и технике российской группировки. Защитники били по объектам, которые обеспечивали оккупационные силы на южном направлении.

война
ВСУ
Украина
Донецкая область
военная техника
оккупанты
Авдеевка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины