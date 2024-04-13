В 47-й бригаде показали работу БМП Bradley на поле боя под Авдеевкой

Работа БМП Bradley под Авдеевкой. Фото: скриншот с видео

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали работу боевой машины пехоты Bradley. Она эффективно отработала по российским оккупантам под Авдеевкой Донецкой области.

Видео опубликовала бригада в Telegram в субботу, 13 апреля.

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"Машина, которая демонстрирует свою потрясающую боевую эффективность. Bradley — это не просто БМП, которая доставляет бойцов к позициям", — говорится в сообщении.

По словам бойцов, БМП обнаруживает, уничтожает цели и обеспечивает мощную огневую мощь для поддержки пехоты. Военные говорят, что Bradley — это машина, которую уважают бойцы 47-й отдельной механизированной бригады, а враги — боятся и ненавидят.

Напомним, украинские пограничники продолжают профессионально уничтожать российских оккупантов. Они показали эффектную работу по противнику в Харьковской области.

Также украинские бойцы показали, как выполнили целый ряд точных ударов по складам и технике российской группировки. Защитники били по объектам, которые обеспечивали оккупационные силы на южном направлении.