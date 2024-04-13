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Прикордонники вдарили по групі піхоти росіян на Донеччині — вибухові кадри

13 квітня 2024 11:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прикордонники вдарили по групі піхоти росіян на Донеччині — вибухові кадри
Удар по окупантах. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують нищити ворожу армію та її техніку на нашій землі. Так, прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" вдарили по групі піхоти окупантів у Донецькій області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ.

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Знищення окупантів на Донеччині

Українські прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" здійснили удар по групі піхоти окупантів у Донецькій області.

На відео видно, як під час руху ворожої групи біля них стається вибух, а загарбники розбігаються по сторонах.

Внаслідок роботи захисників було ліквідовано одного російського військового та ще чотирьох поранено. 

Нагадаємо, прикордонникам вдалося ліквідувати чотири автомобілі окупантів на фронті. Йдеться про одну "буханку" та три легкові автомобілі.

Також ми писали, що прикордонники Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили новітній російський комплекс РЕБ "Поле-21". 

А днями українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки.

Крім того, бійці Третьої штурмової бригади показали влучний удар HIMARS по розташуванню росіян.

ЗСУ
прикордонники
Донецька область
окупанти
війна в Україні
фронт

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