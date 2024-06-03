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В "Азове" показали, как изменился Серебрянский лес — фото

3 июня 2024 15:55
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В "Азове" показали, как изменился Серебрянский лес.
Серебрянский лес. Фото: Азов
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Пехотинцы 12-й бригады специального назначения "Азов" показали лес, в котором размещены их позиции. Это Серебрянское лесничество. Еще Кременской лес, или, как называют его военные, "лес чудес". Он расположен вплотную к Кременной в Луганской области.

Кадры рассвета бойцы опубликовали в Telеgram.

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Серебрянский лес
Серебрянский лес. Фото: Азов

Рассвет в Серебрянском лесу глазами "Азова"

"Лес, который меняется каждый день от вражеских обстрелов, становится все больше похож на поле. Каждый день боевых действий в некогда лесистой местности меняет ландшафт до неузнаваемости, заставляя пехоту ежедневно адаптироваться к новой среде", — говорится в сообщении.

Серебрянский лес
Серебрянский лес. Фото: Азов

На фотографиях видно, что земля в лесу выжжена. От деревьев остались только голые стволы.

Бойцы в Серебрянском лесу.
Бойцы в Серебрянском лесу. Фото: Азов

Вместе с тем небо над лесом волшебное, а бойцы в окопах полны решимости борьбы с врагом.

"Азов" в Серебрянском лесу.
"Азов" в Серебрянском лесу. Фото: Азов

Напомним, ранее экскомандир "Азова" Максим Жорин прокомментировал намерение россиян продвинуться на новые территории.

Также Жорин отмечал, что в России еще много ракет и авиабомб, однако россияне не могут восстановить то количество бронетехники и самолетов, что уничтожается на линии фронта.

серебро
война в Украине
Азовсталь
полк "Азов"
лес

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