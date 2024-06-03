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В "Азові" показали, як змінився Серебрянський ліс — фото

3 червня 2024 15:55
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У "Азові" показали, як змінився Серебрянський ліс — фото
Серебрянський ліс. Фото: Азов
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Піхотинці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" показали ліс, в якому розміщені їхні позиції. Це Серебрянське лісництво. Ще Кремінський ліс, або, як називають його військові, "ліс чудес". Він розташований впритул до Кремінної на Луганщині.

Кадри світанку бійці опублікували в Telеgram.

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Серебрянський ліс
Серебрянський ліс. Фото: Азов

Світанок у Серебрянському лісі очима "Азову"

"Ліс, який змінюється щодня від ворожих обстрілів, стає все більше схожий на поле. Кожен день бойових дій у колись лісистій місцевості змінює ландшафт до невпізнаваності, змушуючи піхоту ледь не щодня адаптуватись до нового середовища", — йдеться в повідомленні.

Серебрянський ліс
Серебрянський ліс. Фото: Азов

На світлинах видно, що земля у лісі випалена. Від дерев залишилися лише голі стовбури.

Бійці у Серебрянському лісі.
Бійці у Серебрянському лісі. Фото: Азов

Разом з тим небо над лісом чарівне, а бійці в окопах сповнені рішучості боротьби з ворогом.

"Азов" у Серебрянському лісі.
"Азов" у Серебрянському лісі. Фото: Азов

Нагадаємо, раніше екскомандир "Азову" Максим Жорін прокоментував намір росіян просунутися на нові території. 

Також Жорін зазначав, що в Росії є ще багато ракет та авіабомб, однак росіяни не можуть відновити ту кількість бронетехніки та літаків, що знищується на лінії фронту.

срібло
війна в Україні
Азовсталь
полк "Азов"
ліс

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