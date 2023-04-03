Ліквідація Татарського: у ISW вказали на російський слід, пов'язаний з "Вагнером"

Ліквідований у Санкт-Петербурзі медіапропагандист Татарський

Вибух на заході за участю російського "воєнкора" Владлена Татарського, імовірно, був спеціально спланований у приміщенні кафе, яке належить Євгену Пригожину. Ця ліквідація є певним попередженням самому власнику ПВК "Вагнер".

Про це повідомив у традиційному щоденному огляді подій, пов’язаних із російсько-українським військовим конфліктом, американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Експерти Інституту вивчення війни зазначили, що ліквідований у Санкт-Петербурзі російський військовий блогер українського походження Владлен Татарський того ж дня брав участь у іще одному заході, де усе пройшло без жодних інцидентів.

Тож, імовірно, ліквідація Татарського свідомо відбулася у закладі, який належить власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

Вибух як попередження

Аналітики ISW зазначають, що цей інцидент може бути своєрідним попередженням самому Євгену Пригожину.

Причиною попередження є те, що той дедалі частіше ставить під сумнів ключові тези Кремля про війну в Україні чи навіть дотично демонструє зацікавленість у російському президентстві.

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув.

З цього приводу в росії розпочалась істерика. Так, пропагандист Антон Красовський сказав, що наступним може бути він і не воювати з Україною росія не може.

А самі росіяни відразу ж заплуталися у тому, хто ж приніс вибухівку у кафе.

Фото з російських ЗМІ