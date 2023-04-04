Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "У Бахмуті безпечніше": в ЗСУ пояснили часті поїздки Пригожина у зону бойових дій arrow

"У Бахмуті безпечніше": в ЗСУ пояснили часті поїздки Пригожина у зону бойових дій

4 квітня 2023 14:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Євген Пригожин
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Засновник російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" Євген Пригожин останнім часом все частіше з'являється у Бахмуті, де проходять активні бойові дії. В ЗСУ іронічно припускають, що після вибуху в кафе, внаслідок чого загинув російський псевдовоєнкор Владлен Татарський, Пригожину залишатися і Санкт-Петербурзі небезпечно. 

Про це сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Фейки "вагнерівців" про Бахмут

"Пригожин їздить у Бахмут, напевне, тому, що в Петербурзі йому зараз небезпечно, там зараз вибухають ресторани", — сказав Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ  пригадав, як Пригожин оприлюднив відео, де заявив, що його найманці нібито "юридично взяли Бахмут" та "готуються вивісити прапор над міською адміністрацією".

Він також зазначив, що "вагнервці" встановлюють прапори на будівлях, яких давно вже не існує. Так, будівля, як каже Пригожин, міської адміністрації, просто знищена.

"Але попри те Бахмут залишається напрямком головного удару ворога, сил "Вагнера". За цю добу було 32 атаки ворога, 26 боєзіткнень в Бахмуті і на околицях, 91 окупанта знищено, 119 зазнали поранень, підбито їхній танк, РСЗВ "Град" і три польові склади боєприпасів", — додав Череватий.

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув. 

ЗМІ оприлюднили відео, як Владлен Татарський отримав у подарунок статуетку, яка згодом вибухнула. 

Аналітики ISW припускають, що вибух на заході за участю російського "воєнкора" Владлена Татарського, імовірно, був спеціально спланований у приміщенні кафе, яке належить Євгену Пригожину. Ця ліквідація є певним попередженням самому власнику ПВК "Вагнер".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB