"У Бахмуті безпечніше": в ЗСУ пояснили часті поїздки Пригожина у зону бойових дій

Євген Пригожин

Засновник російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" Євген Пригожин останнім часом все частіше з'являється у Бахмуті, де проходять активні бойові дії. В ЗСУ іронічно припускають, що після вибуху в кафе, внаслідок чого загинув російський псевдовоєнкор Владлен Татарський, Пригожину залишатися і Санкт-Петербурзі небезпечно.

Про це сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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"Пригожин їздить у Бахмут, напевне, тому, що в Петербурзі йому зараз небезпечно, там зараз вибухають ресторани", — сказав Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ пригадав, як Пригожин оприлюднив відео, де заявив, що його найманці нібито "юридично взяли Бахмут" та "готуються вивісити прапор над міською адміністрацією".

Він також зазначив, що "вагнервці" встановлюють прапори на будівлях, яких давно вже не існує. Так, будівля, як каже Пригожин, міської адміністрації, просто знищена.

"Але попри те Бахмут залишається напрямком головного удару ворога, сил "Вагнера". За цю добу було 32 атаки ворога, 26 боєзіткнень в Бахмуті і на околицях, 91 окупанта знищено, 119 зазнали поранень, підбито їхній танк, РСЗВ "Град" і три польові склади боєприпасів", — додав Череватий.

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув.

ЗМІ оприлюднили відео, як Владлен Татарський отримав у подарунок статуетку, яка згодом вибухнула.

Аналітики ISW припускають, що вибух на заході за участю російського "воєнкора" Владлена Татарського, імовірно, був спеціально спланований у приміщенні кафе, яке належить Євгену Пригожину. Ця ліквідація є певним попередженням самому власнику ПВК "Вагнер".