В Бахмуте были ранены два волонтера из Норвегии

В Бахмуте были ранены два норвежских волонтера: детали
Норвежцы Сандер Сёрсвен Трелвик и Саймон Йонсен были ранены в Бахмуте. Они пытались эвакуировать из прифронтового города раненых после очередной атаки российских оккупационных войск.
Об этом сообщает норвежское издание VG.
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Раненые норвежские волонтеры
Два гражданина Норвегии, Сандер Сёрсвен Трелвик и Саймон Йонсен, получили осколочные ранения в Бахмуте.
Норвежцы работают в этом городе волонтерами. Один из них, Сандер Сёрсвен Трелвик, прибыл в Украину только в начале этой недели.
В четверг, 2 февраля, они вывозили раненых из Бахмута, когда россияне обстреляли ту территорию, где они как раз находились.
В каком состоянии ранены
Саймон Йонсен в кратком комментарии для издания VG заявил, что он с коллегой находится в карете скорой после обстрела.
Мать другого волонтера, Сандера Серсвена Трелвика, Грете Серсвен сообщила больше информации.
По словам женщины, ее сын везут в Днепр на операцию. Он получил осколочные ранения и ожоги, внутренние органы у волонтера в результате российских обстрелов не повреждены.
Реакция норвежских властей
Министр иностранных дел Норвегии Матиас Ронгвед подтвердил изданию VG, что МИД в курсе произошедшего с норвежскими гражданами, волонтерящими в Украине.
По информации матери одного из раненых волонтеров, сейчас проходит подготовка к возвращению обоих норвежцев на родину.
Их должны эвакуировать в какой-то город на территории Польши, откуда они вылетят домой в Норвегию.
Напомним, что 29 января в Трапезной церкви на территории Софии Киевской состоялась церемония прощания с британским волонтером Эндрю Бегшоу, погибшим на войне в Украине.
Он вместе с коллегой Крисом Перри пропал без вести 6 января вблизи Соледара в Донецкой области. Вскоре семья одного из волонтеров заявила, что мужчины были убиты при попытке провести гуманитарную эвакуацию.
Фото: из архива волонтеров