В Бахмуте были ранены два волонтера из Норвегии

Раненых иностранцев отправили на операцию в Днепр

Норвежцы Сандер Сёрсвен Трелвик и Саймон Йонсен были ранены в Бахмуте. Они пытались эвакуировать из прифронтового города раненых после очередной атаки российских оккупационных войск.

Об этом сообщает норвежское издание VG.

Раненые норвежские волонтеры

Два гражданина Норвегии, Сандер Сёрсвен Трелвик и Саймон Йонсен, получили осколочные ранения в Бахмуте.

Норвежцы работают в этом городе волонтерами. Один из них, Сандер Сёрсвен Трелвик, прибыл в Украину только в начале этой недели.

В четверг, 2 февраля, они вывозили раненых из Бахмута, когда россияне обстреляли ту территорию, где они как раз находились.

В каком состоянии ранены

Саймон Йонсен в кратком комментарии для издания VG заявил, что он с коллегой находится в карете скорой после обстрела.

Мать другого волонтера, Сандера Серсвена Трелвика, Грете Серсвен сообщила больше информации.

По словам женщины, ее сын везут в Днепр на операцию. Он получил осколочные ранения и ожоги, внутренние органы у волонтера в результате российских обстрелов не повреждены.

Реакция норвежских властей

Министр иностранных дел Норвегии Матиас Ронгвед подтвердил изданию VG, что МИД в курсе произошедшего с норвежскими гражданами, волонтерящими в Украине.

По информации матери одного из раненых волонтеров, сейчас проходит подготовка к возвращению обоих норвежцев на родину.

Их должны эвакуировать в какой-то город на территории Польши, откуда они вылетят домой в Норвегию.

Напомним, что 29 января в Трапезной церкви на территории Софии Киевской состоялась церемония прощания с британским волонтером Эндрю Бегшоу, погибшим на войне в Украине.

Он вместе с коллегой Крисом Перри пропал без вести 6 января вблизи Соледара в Донецкой области. Вскоре семья одного из волонтеров заявила, что мужчины были убиты при попытке провести гуманитарную эвакуацию.

Фото: из архива волонтеров