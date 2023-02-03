У Бахмуті були поранені два волонтери з Норвегії

У Бахмуті були поранені два норвезькі волонтери: деталі
Норвежці Сандер Сьорсвен Трелвік і Саймон Йонсен були поранені у Бахмуті. Вони намагалися евакуювати з прифронтового міста поранених після чергової атаки російських окупаційних військ.
Про це повідомляє норвезьке видання VG.
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Поранені норвезькі волонтери
Два громадянина Норвегії, Сандер Сьорсвен Трелвік і Саймон Йонсен, отримали осколкові поранення у Бахмуті.
Норвежці працюють у цьому місті волонтерами. Один із них, Сандер Сьорсвен Трелвік, прибув до України лише на початку цього тижня.
У четвер, 2 лютого, вони саме вивозили поранених з Бахмута, коли росіяни обстріляли ту територію, де вони саме перебували.
У якому стані поранені
Саймон Йонсен у короткому коментарі для видання VG заявив, що він із колегою перебуває у кареті “швидкої” після обстрілу.
Мати іншого волонтера, Сандера Сьорсвена Трелвіка, Грете Сьорсвен повідомила більше інформацїі.
За словами жінки, її сина везуть у Дніпро на операцію. Він отримав осколкові поранення та опіки, внутрішні органи у волонтера внаслідок російського обстрілу не пошкоджені.
Реакція норвезької влади
Міністр закордонних справ Норвегії Матіас Ронгвед підтвердив виданню VG, що МЗС в курсі події, яка сталася із норвезькими громадянами, що волонтерять в Україні.
За інформацією матері одного із поранених волонтерів, зараз відбувається підготовка до повернення обох норвежців на батьківщину.
Їх мають евакуювати до якогось міста на території Польщі, звідки вони вилетять додому, у Норвегію.
Нагадаємо, що 29 січня у Трапезній церкві на території Софії Київської відбулася церемонія прощання з британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув на війні в Україні.
Він разом з колегою Крісом Перрі зник безвісти 6 січня поблизу Соледара на Донеччині. Невдовзі родина одного з волонтерів заявила, що чоловіків вбили під час спроби провести гуманітарну евакуацію.
Фото: з архіву волонтерів