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В Бердянске оккупанты разогнали пенсионеров выстрелами возле почты

12 февраля 2023 20:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стрельба в Бердянске - оккупанты открыли огонь возле пенсионеров на почте
Пенсионеры получают пенсии
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Бердянске Запорожской области оккупационная "милиция" разогнала пенсионеров возле почтового отделения. Люди требовали свои выплаты и выломали двери почтового отделения.

Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.

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В сообщении указывается, что оккупанты запретили в регионе гривну, люди от безысходности вынуждены брать их рубли, чтобы выжить. 

"Поскольку никакой отлаженной системы на временно оккупированных территориях нет и быть не может, жителям Бердянска приходится на днях стоять в очередях, чтобы получить выплаты или оплатить услуги", — говорится в сообщении.

Накануне, 11 февраля, в почтовом отделении на улице Довганюка пенсионеры занимали очередь с полуночи, чтобы получить 10 тысяч рублей выплат.

"Утром образовалась давка, и люди выломали дверь почтового отделения. В итоге приехала так называемая милиция и начала разгонять пенсионеров выстрелами в воздух", — уточнили в военной администрации.

Напомним, что российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, который находится почти в 100 километрах от линии фронта. Работы проводятся в пожарном темпе, значительная часть работ осуществлена через две недели.

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