Стрілянина у Бердянську - окупанти відкрили вогонь біля пенсіонерів на пошті

Пенсіонери отримують пенсії

У Бердянську Запорізької області окупаційна міліція розігнала пенсіонерів біля поштового відділення. Люди вимагали свої виплати та виламали двері поштового відділення.

Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.

Постріли у Бердянську

У повідомленні зазначається, що окупанти заборонили в регіоні гривню, люди від безвиході змушені брати їхні рублі, щоби вижити.

"Оскільки жодної налагодженої системи на тимчасово окупованих територіях немає і бути не може, мешканцям Бердянська доводиться днями стояти в чергах, щоб отримати виплати або оплатити послуги", — йдеться у повідомленні.

Напередодні, 11 лютого, у поштовому відділенні на вулиці Довганюка пенсіонери займали чергу з півночі, щоб отримати 10 тисяч рублів виплат.

"Вранці утворилася тиснява, і люди виламали двері поштового відділення. У результаті приїхала так звана міліція і почала розганяти пенсіонерів пострілами у повітря", — уточнили у військовій адміністрації.

Нагадаємо, що російські окупанти готуються до оборони аеродрому в Бердянську Запорізької області, який знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту. Роботи проводяться у пожежному темпі, значна частина робіт здійснена за два тижні.