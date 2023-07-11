В Бердянске, Токмаке и Скадовске произошел мощный "хлопок": что известно
На юге Украины в трех оккупированных городах 11 июля прогремели мощные взрывы. Речь идет о Бердянске, Скадовске и Токмаке.
Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.
"Хлопок" у окупантов
Россияне говорят, что работает ПВО, однако на фото можно увидеть последствия "хлопка".
Жители Токмака также сообщили о "прилетах".
"Жаркое лето" для россиян
"Жаркое лето на юге Украины продолжается. Обильно пылает у оккупантов в Бердянске и Токмаке", — отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Кроме того, известно, что взрывы были и в Скадовске в Херсонской области. По словам местных, было до шести прилетов.
Напомним, ранее в оккупированном Крыму сообщили о сильном взрыве в районе Керчи. Российские силы противовоздушной обороны вроде бы сбили крылатую ракету у моста.