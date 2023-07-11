В Бердянске, Токмаке и Скадовске произошел мощный "хлопок": что известно

Взрывы в оккупированных городах на юге Украины. Фото: Иван Федоров

На юге Украины в трех оккупированных городах 11 июля прогремели мощные взрывы. Речь идет о Бердянске, Скадовске и Токмаке.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

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Россияне говорят, что работает ПВО, однако на фото можно увидеть последствия "хлопка".

Взрывы в Бердянске. Фото: телеграмм-канал Бердянск Сегодня

Взрывы в Бердянске. Фото: телеграмм-канал Бердянск Сегодня

Жители Токмака также сообщили о "прилетах".

Взрывы в Токмаке. Фото: телеграмм-канал Бердянск Сегодня

"Жаркое лето" для россиян

"Жаркое лето на юге Украины продолжается. Обильно пылает у оккупантов в Бердянске и Токмаке", — отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Скриншот сообщения

Кроме того, известно, что взрывы были и в Скадовске в Херсонской области. По словам местных, было до шести прилетов.

Взрывы в Скадовске. Фото: Kherson Non Fake

Напомним, ранее в оккупированном Крыму сообщили о сильном взрыве в районе Керчи. Российские силы противовоздушной обороны вроде бы сбили крылатую ракету у моста.