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В Бердянске, Токмаке и Скадовске произошел мощный "хлопок": что известно

11 июля 2023 17:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Бердянске, Токмаке и Скадовске произошел мощный "хлопок": что известно
Взрывы в оккупированных городах на юге Украины. Фото: Иван Федоров
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На юге Украины в трех оккупированных городах 11 июля прогремели мощные взрывы. Речь идет о Бердянске, Скадовске и Токмаке.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

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Россияне говорят, что работает ПВО, однако на фото можно увидеть последствия "хлопка".

Взрывы в Бердянске. Фото: телеграмм-канал Бердянск Сегодня
Взрывы в Бердянске. Фото: телеграмм-канал Бердянск Сегодня

Жители Токмака также сообщили о "прилетах".

Взрывы в Токмаке. Фото: телеграмм-канал Бердянск Сегодня

"Жаркое лето" для россиян

"Жаркое лето на юге Украины продолжается. Обильно пылает у оккупантов в Бердянске и Токмаке", — отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Скриншот сообщения

Кроме того, известно, что взрывы были и в Скадовске в Херсонской области. По словам местных, было до шести прилетов.

Взрывы в Скадовске / © из соцсетей
Взрывы в Скадовске. Фото: Kherson Non Fake

Напомним, ранее в оккупированном Крыму сообщили о сильном взрыве в районе Керчи. Российские силы противовоздушной обороны вроде бы сбили крылатую ракету у моста.

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