У Бердянську, Токмаку та Скадовську сталася потужна "бавовна": що відомо

Вибухи в окупованих містах на півдні України. Фото: Іван Федоров

На півдні України у трьох окупованих містах 11 липня пролунали потужні вибухи. Мова йде про Бердянськ, Скадовськ та Токмак.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

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Росіяни кажуть, що працює ППО, проте на фото можна побачити наслідки "бавовни".

Вибухи у Бердянську. Фото: телеграм-канал БердянсЬк Сьогодні

Вибухи у Бердянську. Фото: телеграм-канал БердянсЬк Сьогодні

Мешканці Токмака також повідомили про "прильоти".

Вибухи у Токмаку. Фото: телеграм-канал БердянсЬк Сьогодні

"Спекотне літо" для росіян

"Спекотне літо на півдні України продовжується. Рясно палає в окупантів у Бердянську та Токмаку", — зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Скриншот допису

Крім того, відомо, що вибухи були і у Скадовську, що у Херсонській області. За словами місцевих, було до шести "прильотів".

Вибухи у Скадовську. Фото: Kherson Non Fake

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму повідомили про сильний вибух у районі Керчі. Російські сили протиповітряної оборони начебто збили крилату ракету біля мосту.