У Бердянську, Токмаку та Скадовську сталася потужна "бавовна": що відомо
На півдні України у трьох окупованих містах 11 липня пролунали потужні вибухи. Мова йде про Бердянськ, Скадовськ та Токмак.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали та мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.
"Бавовна" в окупантів
Росіяни кажуть, що працює ППО, проте на фото можна побачити наслідки "бавовни".
Мешканці Токмака також повідомили про "прильоти".
"Спекотне літо" для росіян
"Спекотне літо на півдні України продовжується. Рясно палає в окупантів у Бердянську та Токмаку", — зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Крім того, відомо, що вибухи були і у Скадовську, що у Херсонській області. За словами місцевих, було до шести "прильотів".
Нагадаємо, раніше в окупованому Криму повідомили про сильний вибух у районі Керчі. Російські сили протиповітряної оборони начебто збили крилату ракету біля мосту.