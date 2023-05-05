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В Бериславском районе тракторист подорвался на мине

5 мая 2023 19:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Бериславском районе тракторист подорвался на мине
Знак "Острожно, мины". Фото: КГГА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Бериславском районе Херсонской области тракторист подорвался на мине. Мужчина ранен и его в срочном порядке доставили в больницу.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Трагедия произошла в поселке Максима Горького Новорайской громады. ВО время работы тракторист напоролся на вражескую мину.

Из-за подрыва 30-летний мужчина получил ранения и его доставили в больницу. Медики ему сейчас оказывают помощь.

В Херсонской ОВА в очередной раз напомнили, что что минная опасность в Херсонской области остается чрезвычайно высокой. Некоторые территории саперы еще не проверили, а россияне усыпали местность минами. Больше всего взрывчаток в лесополосах, полях, на побережьях водоемов и окраинах дорог.

Напомним, что Министерство обороны Украины работает над ускорением процесса разминирования, в частности, путем привлечения международных неприбыльных организаций. Гуманитарное разминирование составляет первый шаг к возрождению и восстановлению освобожденных регионов. 

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