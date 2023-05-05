У Бериславському районі тракторист підірвався на міні

Знак "Обережно, міни". Фото: КМДА

У Бериславському районі Херсонської області тракторист підірвався на міні. Чоловік поранений і його терміново доправили до лікарні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Трагедія сталася у селищі Максима Горького Новорайської громади. Під час роботи тракторист напоровся на ворожу міну.

Через підрив 30-річний чоловік отримав поранення та його доправили до лікарні. Медики йому зараз надають допомогу.

У Херсонській ОВА вкотре нагадали, що мінна небезпека в Херсонській області залишається надзвичайно високою. Деякі території сапери ще не перевірили, а росіяни всипали місцевість мінами. Найбільше вибухівок у лісосмугах, полях, на узбережжях водойм та околицях доріг.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України працює над прискоренням процесу розмінування, зокрема шляхом залучення міжнародних неприбуткових організацій. Гуманітарне розмінування становить перший крок до відродження та відновлення звільнених регіонів.