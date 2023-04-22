В Белгороде слышен "хлопок": что известно
Сегодня, 22 апреля, из российского города вблизи Украины военные РФ начали обстрел Харьковщины, но вместе с тем стало громко и в самом Белгороде. Местные СМИ сообщают о "хлопке".
Об этом информируют РосСМИ.
"Хлопок" в Белгороде
Город Белгород Российской Федерации постоянно страдает от "хлопка". Однако непонятно понимает ли Россия, что она сама обстреливает свои территории.
Местные власти сообщают, что работают якобы ПВО и слышны звуки взрывов.
Отмечается, что всего оккупанты запустили не менее семи ракет, одна из которых разорвалась над территорией России.
Напомним, что вчера, 21 апреля, в российском Белгороде недалеко от места взрыва бомбы из российского самолета обнаружили новый взрывоопасный предмет. В результате в городе проводят масштабную эвакуацию.