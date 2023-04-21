У Бєлгороді є постраждалі від падіння бомби: Подоляк пояснив, чому РФ зізналася

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента

Росіяни визнали, що внаслідок падіння їхньої ж авіаційної бомби на Бєлгород є постраждалі. Одну жінку навіть довелося госпіталізувати із черепно-мозковою травмою.

Про це повідомив у Telegram губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Читайте також:

Постраждалі від "бомбардування" Бєлгорода

У російському місті Бєлгород від падіння російської бомби на житлові квартали постраждало щонайменше дві людини.

Причому, якщо одна поранена жінка отримала невеликі пошкодження і відмовилася без госпіталізації, то іншу довелося відправити до лікарні.

Із черепно-мозковою травмою, у стані середньої тяжкості вона була доставлена до однієї із міських лікарень Бєлгорода.

Внаслідок падіння своєї ж бомби на місто були частково зруйновані чотири квартири і пошкоджені чотири автомобіля.

Чому росіяни так швидко зізналися

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк у ефірі телемарафону єдиних новин пояснив, чому цього разу Росія не стала брехати про "удар ЗСУ" по Бєлгороду.

"Вони порахували ризики. Якщо вони скажуть, що це Україна атакувала — тоді це суттєво деморалізує додатково. Тоді в Росії почнуть говорити, а де ж ППО? Вони тоді будуть розуміти, що Росія не захищена", — зазначив Подоляк.

Він також зауважив, що після таких інцидентів усі залякування Кремля виглядають просто смішно.

Нагадаємо, що падіння боєприпасу на російське місто сталося учора ввечері, 20 квітня.