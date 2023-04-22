У Бєлгороді чутно "бавовну": що відомо

“Бавовна” в російському місті Бєлгород 11 липня 2022 року. Фото: скріншот з відео

Сьогодні, 22 квітня, з російського міста поблизу України військові РФ почали обстріл Харківщини, але водночас стало гучно і у самому Бєлгороді. Місцеві ЗМІ повідомляють про "бавовну".

Про це інформують РосЗМІ.

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Місто Бєлгород Російської Федерації постійно потерпає від "бавовни". Однак незрозуміло, чи Росія розуміє, що вона сама обстрілює свої території.

Місцева влада повідомляє, що працює нібито ППО і чути звуки вибухів.

Зазначається, що загалом окупанти запустили щонайменше сім ракет, одна з яких розірвалась над територією Росії.

Нагадаємо, що вчора, 21 квітня, у російському Бєлгороді неподалік місця вибуху бомби з російського літака виявили новий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок цього у місті проводять масштабну евакуацію.