В Белгороде снова "хлопки": в рф горит промышленный завод
В Белгородской области снова взрывы и пожар. Горит промышленный завод в Борисовском районе.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Взрывы в Белгородской области
По словам Гладкова, пострадавших нет, люди успели выйти на безопасное расстояние. Пожар локализован, сейчас идет его ликвидация.
"Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения "желтого" уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным. Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил президент рф владимир путин. И я вынужден им воспользоваться. Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры", — написал Гладков.
Также Гладков говорит, что якобы завод обстреляли Вооруженные силы Украины.
Напомним, что вчера в россии также было неспокойно в Курской области, там насчитали 12 "прилетов" и сообщали о проблемах со светом. "Бавовна" произошла в поселке Краснооктябрьское Глушковского района Курской области.
К слову, утром 26 декабря прошлого года российские города-спутники Саратов и Энгельс услышали мощные взрывы. По информации российских СМИ, "бавовна" произошла в районе аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области.
Следует отметить, что это уже не первые взрывы на этом аэродроме. В начале декабря на нем также произошел взрыв, в результате которого повреждения получили два бомбардировщика Ту-95. Министерство обороны россии тогда заявило, что инцидент произошел из-за украинского беспилотника.