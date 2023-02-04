Бєлгородська область - горить промисловий завод

Пожежа у Бєлгородській області

У Бєлгородській області знову вибухи та пожежа. Горить промисловий завод у Борисівському районі.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Вибухи у Бєлгородській області

За словами Гладкова, постраждалих немає, люди встигли вийти на безпечну відстань. Пожежа локалізована, зараз триває її ліквідація.

"Абсолютно очевидна необхідність продовження введення "жовтого" рівня терористичної небезпеки. Тому відсьогодні він буде безстроковим. Таке право, відповідно до чинного законодавства, губернаторам надав президент рф володимир путін. І я змушений ним скористатися. Як тільки ситуація покращиться, звичайно, зніматимемо обмежувальні заходи", — написав Гладков.

Також Гладков каже, що завод нібито обстріляли Збройні сили України.

Нагадаємо, що вчора в рф також було неспокійно в Курській області, там нарахували 12 "прильотів" та повідомляли про проблеми зі світлом. "Бавівна" сталася у селищі Червоножовтневе Глушківського району Курської області.

До речі, вранці 26 грудня минулого року російські міста-супутники Саратов та Енгельс почули потужні вибухи. За інформацією російських ЗМІ, "бавовна" сталася в районі аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області.

Слід зазначити, що це вже не перші вибухи на цьому аеродромі. На початку грудня на ньому також стався вибух, внаслідок якого пошкодження отримали два бомбардувальники Ту-95. Міністерство оборони росії тоді заявило, що інцидент стався через український безпілотник.