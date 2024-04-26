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В Белгородской области гремят мощные взрывы

26 апреля 2024 02:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Белгородской области гремят мощные взрывы
Дым после сильного взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российской Белгородской области в ночь на пятницу, 26 апреля, раздаются взрывы. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил местных о ракетной опасности.

Об этом сообщают местные российские Telegram-каналы.

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Взрывы в Белгородской области 26 апреля

Так, в Белгородской области были слышны сильные взрывы.

Незадолго до этого глава Белгородской области Гладков предупреждал об угрозе ракетного удара и призвал жителей прятаться в безопасные места.

Взрывы в Белгородской области 26 апреля – заявление губернатора Гладкова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Напомним, что 19 апреля в Белгороде тоже гремели взрывы и одновременно звучала воздушная тревога. Местные жаловались на дождь из осколков.

Также мы писали, что поддерживающие Украину бойцы "Российского добровольческого корпуса" готовят "сюрпризы" для Кремля. Они заверили, что совсем скоро диктатору Владимиру Путину придется открывать второй фронт в Калининграде, Курской области и Приднестровье.

взрыв
Белгородская область
Бєлгород
Россия

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