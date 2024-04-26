В Белгородской области гремят мощные взрывы

Дым после сильного взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ

В российской Белгородской области в ночь на пятницу, 26 апреля, раздаются взрывы. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил местных о ракетной опасности.

Об этом сообщают местные российские Telegram-каналы.

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Так, в Белгородской области были слышны сильные взрывы.

Незадолго до этого глава Белгородской области Гладков предупреждал об угрозе ракетного удара и призвал жителей прятаться в безопасные места.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Напомним, что 19 апреля в Белгороде тоже гремели взрывы и одновременно звучала воздушная тревога. Местные жаловались на дождь из осколков.

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