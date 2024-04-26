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У Бєлгородській області гримлять потужні вибухи

26 квітня 2024 02:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Бєлгородській області гримлять потужні вибухи
Дим після сильного вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російській Бєлгородській області в ніч проти п'ятниці, 26 квітня, лунають вибухи. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков попередив місцевих про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють місцеві російські Telegram-канали.

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Вибухи в Бєлгородській області 26 квітня

Так, в Бєлгородській області було чути сильні вибухи.

Незадовго до цього очільник Бєлгородської області Гладков попереджав про загрозу ракетного удару та закликав мешканців ховатися в безпечні місця.

Вибухи в Бєлгородській області 26 квітня - заява губернатора Гладкова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова

Нагадаємо, що 19 квітня в Бєлгороді теж гриміли вибухи та водночас лунала повітряна тривога. Місцеві скаржилися на дощ з уламків.

Також ми писали, що бійці "Російського добровольчого корпусу", які підтримують Україну, готують "сюрпризи" для Кремля. Вони запевнили, що зовсім скоро диктатору Володимиру Путіну доведеться відкривати другий фронт — у Калінінграді, Курській області та Придністров'ї. 

вибух
Бєлгородська область
Бєлгород
Росія

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