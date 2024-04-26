У Бєлгородській області гримлять потужні вибухи

Дим після сильного вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

У російській Бєлгородській області в ніч проти п'ятниці, 26 квітня, лунають вибухи. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков попередив місцевих про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють місцеві російські Telegram-канали.

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Так, в Бєлгородській області було чути сильні вибухи.

Незадовго до цього очільник Бєлгородської області Гладков попереджав про загрозу ракетного удару та закликав мешканців ховатися в безпечні місця.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова

Нагадаємо, що 19 квітня в Бєлгороді теж гриміли вибухи та водночас лунала повітряна тривога. Місцеві скаржилися на дощ з уламків.

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