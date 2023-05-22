В Белгородской области официально заявили о работе украинской ДРГ

Разведчик диверсионно-разведывательной группы. Фото: росСМИ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил якобы работу украинских диверсионно-разведівательных групп на территории Грайворонского округа. По словам губернатора, детали он сообщит позже.

Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

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"На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ", — сказал он.

При этом он уточнил, что Вооруженные силы России совместно с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ будут принимать меры.

Напомним, что в Белгородской области в понедельник, 22 мая, снова прогремели взрывы. Местные соцсети заявляют о том, что украинские танки якобы пересекли границу.

В начале дня 22 мая добровольцы распространили видео, на котором были показаны дорожные знаки, указывающие на приближение к таким российским населенным пунктам, как Любимовка, Безлюдовка и Чуровичи.

Свою поддержку Украине также выразил легион "Свобода России", предложив гражданам России бороться за страну, освобожденную от власти Путина. Этот легион обратился к населению российских приграничных регионов с призывом остаться в безопасности, не противостоять и не бояться.

Они подчеркнули, что их целью не является нанесение вреда гражданам и использование их для достижения собственных целей, как это делают сторонники Путина. Обещаны подробности об этом в ближайшее время.

Также мы писали, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вчера вечером, 21 мая, была совершена атака на административное здание в Грайворонском городском округе. По его словам, с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство.