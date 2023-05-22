У Бєлгородській області офіційно заявили про роботу української ДРГ

Розвідник диверсійно-розвідувальної групи. Фото: росЗМІ

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив нібито роботу українських диверсійно-розвідувальних груп на території Грайворонського округу. За словами губернатора, деталі він повідомить пізніше.

Про це повідомив В'ячеслав Гладков.

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"На територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ", — сказав він.

При цьому він уточнив, що Збройні сили Росії спільно з прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживатимуть заходів.

Нагадаємо, що у Бєлгородській області у понеділок, 22 травня, знову пролунали вибухи. Місцеві соцмережі заявляють про те, що українські танки нібито перетнули кордон.

На початку дня 22 травня добровольці розповсюдили відео, на якому були показані дорожні знаки, що вказують на наближення до таких російських населених пунктів, як Любимівка, Безлюдівка та Чуровичі.

Свою підтримку Україні також висловив легіон "Свобода Росії", запропонувавши громадянам Росії боротися за країну, звільнену від влади Путіна. Цей легіон звернувся до населення російських прикордонних регіонів із закликом залишитися у безпеці, не протистояти та не боятися.

Вони наголосили, що їхньою метою не є завдання шкоди громадянам та використання їх для досягнення власних цілей, як це роблять прихильники Путіна. Обіцяно подробиці про це найближчим часом.

Також ми писали, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що вчора ввечері, 21 травня, було здійснено атаку на адміністративну будівлю у Грайворонському міському окрузі. За його словами, з квадрокоптера було скинуто вибуховий пристрій.