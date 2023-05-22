"Фашисти. Терористи. Нелюди": очільник Дніпровської ОВА про обстріл області

Ракета злітає. Фото: УНІАН

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував нічний обстріл російських окупантів на область. За попередніми даними, було випущено близько 15 ракет, однак точну інформацію нададуть згодом.

Відповідну заяву Лисак оприлюднив в Telegram.

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Коментар Лисака

"Фашисти. Терористи. Нелюди. Але, завдяки Силам оборони, ми витримали атаку. Деталі згодом", — йдеться в повідомленні очільника Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, що в Одесі завершився перший турнір пам’яті на честь футболіста та тренера — Олександра Шишкова. Олександр загинув минулого року від російського ракетного обстрілу у Сергіївці.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли житловий будинок у селищі Козацьке Херсонської області. Внаслідок атаки загинула людина.

Додамо, що упродовж 20 травня російські окупанти понад 60 разів обстріляли Херсонську область. Загарбники випустили 314 снарядів з важкої артилерії та іншої техніки.