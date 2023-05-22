"Фашисти. Терористи. Нелюди": очільник Дніпровської ОВА про обстріл області
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував нічний обстріл російських окупантів на область. За попередніми даними, було випущено близько 15 ракет, однак точну інформацію нададуть згодом.
Відповідну заяву Лисак оприлюднив в Telegram.
Коментар Лисака
"Фашисти. Терористи. Нелюди. Але, завдяки Силам оборони, ми витримали атаку. Деталі згодом", — йдеться в повідомленні очільника Дніпропетровської ОВА.
Нагадаємо, що в Одесі завершився перший турнір пам’яті на честь футболіста та тренера — Олександра Шишкова. Олександр загинув минулого року від російського ракетного обстрілу у Сергіївці.
Також ми писали, що російські окупанти обстріляли житловий будинок у селищі Козацьке Херсонської області. Внаслідок атаки загинула людина.
Додамо, що упродовж 20 травня російські окупанти понад 60 разів обстріляли Херсонську область. Загарбники випустили 314 снарядів з важкої артилерії та іншої техніки.