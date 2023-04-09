Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В Белгородской области начали выпускать листовки об эвакуации, — СМИ arrow

В Белгородской области начали выпускать листовки об эвакуации, — СМИ

9 апреля 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Эвакуация в рф. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Белгородской области начали распространяться памятки по эвакуации, которые размещены для жителей многих местных сел. В памятках подробно изложен порядок действий в случае необходимости эвакуации на сборный пункт.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Памятка об эвакуации

Памятка содержит информацию о том, что жители должны оповестить своих родственников, собрать тревожный чемоданчик и отправиться в безопасное место. Если жители решат укрыться в другом месте, они обязаны сообщить об этом главе своего поселения.

Авторы памятки также предоставили информацию о том, что должно содержаться в "тревожном чемоданчике". Среди предметов, которые необходимо взять с собой, указаны документы, контакты родственников, спички и сменное нижнее белье. Это позволит жителям быть максимально подготовленными к возможной эвакуации и обеспечить их безопасность и комфорт в случае необходимости.

Эвакуация

Эвакуация

Напомним, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты готовят эвакуацию местного населения. Военные рф планируют вывезти людей на территорию Автономной Республики Крым.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB