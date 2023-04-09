В Белгородской области начали выпускать листовки об эвакуации, — СМИ
В Белгородской области начали распространяться памятки по эвакуации, которые размещены для жителей многих местных сел. В памятках подробно изложен порядок действий в случае необходимости эвакуации на сборный пункт.
Об этом сообщают российские СМИ.
Памятка об эвакуации
Памятка содержит информацию о том, что жители должны оповестить своих родственников, собрать тревожный чемоданчик и отправиться в безопасное место. Если жители решат укрыться в другом месте, они обязаны сообщить об этом главе своего поселения.
Авторы памятки также предоставили информацию о том, что должно содержаться в "тревожном чемоданчике". Среди предметов, которые необходимо взять с собой, указаны документы, контакты родственников, спички и сменное нижнее белье. Это позволит жителям быть максимально подготовленными к возможной эвакуации и обеспечить их безопасность и комфорт в случае необходимости.
Напомним, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты готовят эвакуацию местного населения. Военные рф планируют вывезти людей на территорию Автономной Республики Крым.