У Бєлгородській області почали випускати листівки про евакуацію, — ЗМІ

Евакуація в рф. Фото: google.com

У Бєлгородській області почали поширюватися пам'ятки з евакуації, які розміщені для мешканців багатьох місцевих сіл. У пам'ятках докладно викладено порядок дій у разі потреби евакуації на збірний пункт.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пам'ятка про евакуацію

Пам'ятка містить інформацію про те, що жителі мають сповістити своїх родичів, зібрати тривожну валізку та вирушити у безпечне місце. Якщо мешканці вирішать сховатися в іншому місці, вони зобов'язані повідомити про це голову свого поселення.

Автори пам'ятки також надали інформацію про те, що має утримуватися у "тривожній валізці". Серед предметів, які необхідно взяти із собою, зазначені документи, контакти родичів, сірники та змінну спідню білизну. Це дозволить мешканцям бути максимально підготовленими до можливої евакуації та забезпечити їхню безпеку та комфорт у разі потреби.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти готують евакуацію місцевого населення. Військові росії планують вивезти людей на територію Автономної Республіки Крим.