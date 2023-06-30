У Білому домі не знають точне місцезнаходження Пригожина, — Джон Кірбі
Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що в уряді США наразі не мають достатньо інформації про поточне місцезнаходження лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина або бійців, які брали участь у "бунті" на минулих вихідних. Відомо, що саме Пригожин організував повстання проти Путіна.
Про це пише CNN.
Що сказав Джон Кірбі
"У нас немає інформації, яку ми вважаємо досить достовірною, щоб підтвердити його місцезнаходження, — зазначив Кірбі. — Ми не маємо ідеальної видимості тут, де пан Пригожин або де всі його бійці. Я думаю, ви чули вчора в Пентагоні розмову про те, що вони мають ознаки того, що принаймні деякі бойовики "Вагнера" були в Україні, але незрозуміло, скільки (їх, — Ред.) і що вони збираються (робити, — Ред.)".
Що буде з ПВК "Вагнер"
Радник голови ОП України Михайло Подоляк вважає, що російської ПВК "Вагнер" більше не буде існувати у такому вигляді, як до бунту в РФ. За його словами, режим російського диктатора Володимира Путіна припинить фінансування.
Яка ситуація з Пригожиним
Федеральна служба безпеки отримала наказ — ліквідувати власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Коли цей наказ буде виконаний і чи виконають його взагалі, невідомо.
Нагадаємо, "бунт" Євгена Пригожина був вигідний частині російської політичної еліти. Ці люди хотіли послаблення одноосібної влади президента Росії Володимира Путіна.