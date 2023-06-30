У Білому домі не знають точне місцезнаходження Пригожина, — Джон Кірбі

Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що в уряді США наразі не мають достатньо інформації про поточне місцезнаходження лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина або бійців, які брали участь у "бунті" на минулих вихідних. Відомо, що саме Пригожин організував повстання проти Путіна.

Про це пише CNN.

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Що сказав Джон Кірбі

"У нас немає інформації, яку ми вважаємо досить достовірною, щоб підтвердити його місцезнаходження, — зазначив Кірбі. — Ми не маємо ідеальної видимості тут, де пан Пригожин або де всі його бійці. Я думаю, ви чули вчора в Пентагоні розмову про те, що вони мають ознаки того, що принаймні деякі бойовики "Вагнера" були в Україні, але незрозуміло, скільки (їх, — Ред.) і що вони збираються (робити, — Ред.)".

Що буде з ПВК "Вагнер"

Радник голови ОП України Михайло Подоляк вважає, що російської ПВК "Вагнер" більше не буде існувати у такому вигляді, як до бунту в РФ. За його словами, режим російського диктатора Володимира Путіна припинить фінансування.

Яка ситуація з Пригожиним

Федеральна служба безпеки отримала наказ — ліквідувати власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Коли цей наказ буде виконаний і чи виконають його взагалі, невідомо.

Нагадаємо, "бунт" Євгена Пригожина був вигідний частині російської політичної еліти. Ці люди хотіли послаблення одноосібної влади президента Росії Володимира Путіна.