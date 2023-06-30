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"Вагнер" розпадеться": Подоляк вважає, що ПВК Пригожина більше не буде існувати

30 червня 2023 17:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Вагнер" розпадеться": Подоляк вважає, що ПВК Пригожина більше не буде існувати
Радник голови ОП України Михайло Подоляк. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник голови ОП України Михайло Подоляк вважає, що російської ПВК "Вагнер" більше не буде існувати у такому вигляді, як до бунту в РФ. За його словами, режим російського диктатора Володимира Путіна припинить фінансування.

Про це Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

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"У нинішньому вигляді його більше не буде. Москва перестане платити мільярд доларів на рік, і "Вагнер" розпадеться. Деякі її бійці підпишуть нові контракти з Міноборони в Москві, щоб воювати в Україні. Інші поїдуть з Пригожиним в Африку. Натомість буде створено невеликий офіс у Мінську: Лукашенко міг би використовувати "Вагнера" та його боса як радників своїх охоронців", — наголосив Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що Пригожин не контактує з Україною чи НАТО. За його словами, засновник ПВК залишається військовим злочинцем.

"Він грає на столах Росії та її союзників. Пригожин залишається військовим злочинцем, і його виклик Путіну точно не робить його союзником Києва", — додав Подоляк.

Нагадаємо, Данілов повідомив, що в Україні пильно стежать за майбутньою загрозою від дій "вагнерівців", які можуть перебувати в Білорусі. Це питання не зняте з порядку денного.

Також ми писали, що Федеральна служба безпеки отримала наказ — ліквідувати власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Коли цей наказ буде виконаний і чи виконають його взагалі, невідомо.

Додамо, Буданов заявив, що ПВК "Вагнер" більше не воюватиме в Україні. При цьому це найефективніший підрозділ РФ, який міг досягти успіху за будь-яку ціну.

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