В Белом Доме прокомментировали ожесточенные бои в Бахмуте

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В Белом доме считают, что Бахмут стал мясорубкой для России. Потери РФ при попытках наступлений обошлись им слишком высокой ценой.

Об этом сказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга, передает Укринформ.

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"Это наступление на город Бахмут фактически обошлось России ужасно дорого. И, как я уже говорил, это стало для них определенным образом мясорубкой", — сказал Кирби.

Он добавил, что цифры потерь, которые озвучил Вашингтон в мае, точны и правдивы. Впрочем, по его словам, с того времени россияне ежедневно теряли еще больше сил.

Напомним, 24 мая заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в пригороде Бахмута наблюдается снижение интенсивности боев на флангах. Однако это не значит, что враг слабеет, а наоборот — захватчики пытаются усилиться на флангах и делают ставку на огонь артиллерии, совершая постоянные обстрелы.