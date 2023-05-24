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У Білому Домі прокоментували запеклі бої в Бахмуті

24 травня 2023 21:59
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У Білому Домі прокоментували запеклі бої в Бахмуті
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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У Білому Домі вважають, що Бахмут став м'ясорубкою для Росії. Втрати РФ під час спроб наступів обійшлися їм надто високою ціною.

Про це сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час телефонного брифінгу, передає Укрінформ.

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"Цей наступ на місто Бахмут, фактично, обійшовся Росії страшенно дорого. І, як я вже казав, це стало для них певним чином м’ясорубкою", — сказав Кірбі.

Він додав, що цифри втрат, які озвучив Вашингтон у травні є точними і правдивими. Втім, за його словами, відтоді росіяни щоденно втрачали ще більше сил.

Нагадаємо, 24 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що у передмісті Бахмута спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах. Однак це не означає, що ворог слабшає, а навпаки — загарбники намагаються посилитись на флангах та роблять ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли.

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